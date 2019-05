Adamari López y Toni Costa comparten un Facebook Live y hablan de la boda

La pareja expone la importancia que tiene que los padres se involucren de manera activa en las actividades de sus hijos

Ayer por la tarde Adamari López y Toni Costa compartieron un Facebook Live en pareja junto a la pequeña Alaïa. Los orgullosos padres de la niña, princesa de Instagram, expusieron que estaban yendo a las nuevas clases de natación de Alaïa, ya que tanto ella como sus compañeros al parecer cambiaron de locación.

En el vídeo la pareja también expone la importancia que tiene que los padres se involucren de manera activa en las actividades de sus hijos. Durante la conversación Adamari explicó que pronto todos los padres presentes en el grupo de natación tendrían una especie de viaje, al que Toni no podría asistir. El coreógrafo le pidió a su pareja que explicara las razones de su ausencia, porque no quería que los fans pensarán que se quedaba por estar castigado. Entre risas Adamari expresó que Toni estaría trabajando y por eso no podría viajar con ellos.

Adamari y Toni se comprometieron a hacer más uso de Facebook, para compartir con sus fanáticos un poco más de su vida, y hasta dejaron con la incógnita si la boda sería este año o no.

Toni Costa también le expone al público que ellos estarán pendientes por saber cuáles son los temas que esperan que el público quiere saber de ellos. Para concluir con el vídeo ambos se quedan callados cuando van a responder sobre la boda de este año, por lo que parece que el tema quedará en continuación.

