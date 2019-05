Juez propina golpe a ICE por “trampa” a inmigrantes que solicitan “green card”

Un hombre acudió con su esposa a USCIS, donde fue detenido por "La Migra"

El juez de Distrito, George Hazel, afirmó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden utilizar como “trampa” las citas que tienen inmigrantes que solicitan la Residencia Permanente ante Servicios de Ciudadanía de Inmigración (USCIS) para detenerlos.

Su decisión, aunque tomada para el caso de Wanrong Lin, podría beneficiar a otros inmigrantes en casos similares, adelantó el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Maryland, Nick Steiner, reportó Associated Press.

En agosto del año pasado, el originario de China acudió con su esposa Hui Fang Dong a una oficina ante USCIS para su proceso de “green card”, pero fue detenido por ICE y puesto en proceso de deportación, a pesar de estar en trámite su Residencia y Permanente y de que su esposa Lin y sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses.

De hecho, el inmigrante había sido embarcado en un vuelo desde Nueva Jersey a Shanghai en noviembre pasado, pero un juez ordenó que ICE lo devolviera a Estados Unidos, luego de que ACLU demandara a “La Migra” en nombre de Lin.

La detención de Lin ocurrió cuando acudió a solicitar “exención en el estado”, que se permite para inmigrantes indocumentados que están en proceso de Residencia Permanente.

“Los acusados ​​han adoptado una regla que fue promulgada para un propósito y la usó para el propósito opuesto”, escribió el juez Hazel.

El abogado celebró la decisión y consideró que el juez envía una “señal bastante fuerte a ICE” de que no puede abusar del proceso de exención provisional de esta manera.

Lin, de 38 años, tenía 14 años cuando llegó solo a los EEUU, por lo que su expulsión lo mantendría separado de su familia durante años, han dicho sus abogados.

“Se le pedirá a Lin que se valga por sí mismo en un país en el que no ha vivido desde 2002. No tiene familia en Shanghai, y no está claro cómo se cuidará a sí mismo”, consideró el juez. “Permitir la remoción en estas circunstancias permitiría al Gobierno erigir una barrera impenetrable para completar el proceso de exención provisional y, de hecho, usarlo como una trampa para los solicitantes que no sospechan“.

Ahora Lin puede continuar con su proceso de regularización.