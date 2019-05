Piden a Albany aprobar ley para mantener a ‘La Migra’ fuera de cortes de NY

El Concejo exigió a Albany mayores protecciones a inmigrantes, al tiempo que la Ciudad reafirmó que no colaborará con autoridades federales, tras nueva póliza de ICE contra ciudades santuario

Tres semanas después de que la Oficina de Administración de Cortes del Estado de Nueva York (OCA), anunciara nuevas reglas para prohibir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen arrestos de inmigrantes en los tribunales, a menos que cuenten con una orden judicial emitida por un juez federal, el Concejo Municipal exigió este martes a Albany que respalde la medida, convirtiéndola en ley para garantizar con mayor peso esa protección.

Así lo pidió formalmente el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, tras aprobar la resolución 0828, con la que apoya la decisión de la Oficina de Tribunales del Estado, y reitera que es obligación de la Legislatura y del Gobernador dar luz verde a la “Ley de Protección de Nuestros Tribunales” (A.2176 / S.425), que garantizaría plenamente que ‘La Migra’ no realice detenciones arbitrarias cuando los inmigrantes vayan, permanezcan o salgan de las cortes.

“Necesitamos proteger a nuestra gente y que sepan que pueden estar tranquilos cuando van a las cortes, y por ello el Concejo Municipal pide que se apruebe esa ley”, aseguró el presidente del Comité de Inmigración del organismo legislativo de la Ciudad, Carlos Menchaca.

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, aseguró que viendo la manera como ICE “ha perturbado la santidad del sistema de justicia”, la nueva orden de la Oficina de Administración de Tribunales del estado ha dado un respiro a los inmigrantes, pero no es suficiente.

“El Estado puede hacer más. ICE es una máquina despiadada de deportación, y su presencia en nuestros juzgados y sus alrededores rompe la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local y los tribunales”, dijo el líder político. “La Ley de Protección de Nuestros Tribunales garantizará que los agentes de ICE no puedan continuar interfiriendo con el acceso de los neoyorquinos al debido proceso y la seguridad pública, haciendo que los testigos de delitos y las víctimas de delitos tengan menos probabilidades de participar en el sistema judicial. Debemos mantener al ICE fuera de nuestros tribunales“.

“La Legislatura tiene que hacer más”

Steve Choi, director ejecutivo de la New Immigration Coalition, se sumó al clamor de la resolución del Concejo Municipal, manifestando que aunque ahora a los inmigrantes que se presentan en los tribunales estatales para asuntos no relacionados con la inmigración, como tribunales de familia o quienes buscan una orden de protección judicial, se le garantizará el debido proceso, sin temor a ser separados de sus familias, la Legislatura tiene que afincar esa norma.

“Es imperativo que la Legislatura del Estado de Nueva York también apruebe la Ley de Protección de Nuestros Tribunales para garantizar que las personas que asisten a los tribunales en ciudades y pueblos también estén protegidas”, dijo Choi.

Carolina Rodríguez, vocera de la mayoría demócrata del Senado estatal, aseguró que como parte del plan de brindar mayores protecciones a los inmigrantes, la Cámara Alta considerará el proyecto de ley.

“La mayoría del Senado está comprometida a proteger a las familias inmigrantes de Nueva York. Discutiremos este proyecto de ley con nuestra Conferencia, como parte de las reformas importantes que estamos llevando a cabo en esta sesión”, dijo la funcionaria.

La comisionada de Asuntos de Inmigración de Nueva York, Bitta Mostofi, aseguró que la Administración De Blasio también considera urgente que la Legislatura apruebe la ley de protección en las cortes.

“Respaldamos los objetivos de la Ley de Protección de Nuestros Tribunales para limitar el cumplimiento de la ley de inmigración civil en y alrededor de los tribunales controlados por el estado, y continuaremos trabajando con nuestros socios en el Concejo, los defensores y colegas en el gobierno estatal para encontrar una solución que sea tan sólida y protectora como sea posible para el acceso a los tribunales de todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo la Comisionada, quien agregó que seguirán pidiendo al gobierno federal que designe a los tribunales como “lugares sensibles”.

Medidas contra ‘ciudades santuarios’

La resolución del Concejo Municipal surge un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que pondrá en marcha un programa que dará a agentes de policías locales el poder para hacer arrestos de inmigración en ‘ciudades santuario‘, como Nueva York, incluso si las políticas municipales impiden hacerlo.

Tras conocer el anuncio del gobierno federal, en un intento por penetrar las ‘ciudades santuario’ en el que establecen que ICE tendrá “48 horas para transferir a cualquier inmigrante arrestado y detenido bajo su custodia” o será liberado, la Ciudad de Nueva York dejó claro que en los cinco condados no permitirán que eso ocurra y seguirán manteniendo su compromiso de proteger a los inmigrantes.

“Nuestros oficiales locales de cumplimiento de la ley no están en el negocio de la aplicación de leyes federales de inmigración, y seguimos nuestras leyes locales, que limita la cooperación de la Ciudad con ICE, solo a casos de amenazas a la seguridad pública”, aseguró Seth Stein, vocero de la Administración De Blasio. “Las nuevas políticas de ICE no cambian las nuestras”.

La misma posición fue manifestada por el gobernador Andrew Cuomo, quien no solo apoya la ley de protección de inmigrantes en las cortes, sino que reitera el compromiso del Estado con la defensa de los indocumentados.

“Hemos tomado una serie de pasos para comenzar en las áreas que controlamos donde tenemos jurisdicción: los edificios estatales, etcétera. No quiero hacer nada para cooperar con ICE y cuanto menos podamos facilitar lo que están haciendo, mejor será”, dijo Cuomo. “Creo que han pisoteado los derechos constitucionales. Creo que han sido politizados por este presidente. No solo no estoy de acuerdo con la política, estoy en desacuerdo con los medios que usan. Él está haciendo esto para alimentar su base política y para alimentar la ira y la división que ha extendido por todo el país. Así que tiene una cláusula de supremacía federal, pero cualquier cosa que podamos hacer antes de violar la ley, lo haría”.

‘La Migra’ asegura que cumple la ley

Rachael Yong Yow, vocera de la oficina de ICE en Nueva York, destacó que el Congreso no ha establecido “ningún proceso, requisito o expectativa” que indique a ICE solicitar una orden judicial de los tribunales federales antes de arrestar a un inmigrante por violaciones a las leyes de inmigración civil, y agregó que esa agencia no ve con buenos ojos los planes que se oponen al ejercicio de las leyes.

“Esta idea es simplemente un producto creado por aquellos que desean socavar la aplicación de la ley de inmigración y excusar las prácticas mal concebidas de las jurisdicciones santuario que ponen la política por encima de la seguridad pública”, comentó la funcionaria, aclarando que ICE arresta “objetivos” en los juzgados, generalmente solo después de que los agentes de investigación han agotado otras opciones.

“Muchos de los objetivos de detención que ICE ha buscado en o cerca de los juzgados son ciudadanos extranjeros que tienen condenas penales en los EE. UU. En años pasados, la mayoría de estas personas habrían sido entregadas a ICE por las autoridades locales luego de su liberación de la cárcel”, dijo la vocera de ICE, mencionando que “a falta de una dirección viable para una residencia o lugar de empleo, un tribunal puede ofrecer la oportunidad más probable para localizar un objetivo y ponerlo bajo custodia”.

ICE asegura que debido a la falta de cooperación de las autoridades de la Gran Manzana para entregar detenidos a ICE, “estas personas, que a menudo tienen antecedentes penales importantes, son liberadas a la calle, lo que representa una amenaza potencial para la seguridad pública”.

Arrestos en las cortes en cifras