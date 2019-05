Trump presentará a republicanos “duro paquete” de medidas migratorias

La espera ha terminado, se espera que en la tarde de este martes Donald Trump se reuna con senadores republicanos para discutir su nuevo plan migratorio.

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, le dijo a Fox News que el duro paquete legislativo sera grande y que apuntará a reducir la inmigración ilegal e implementar un sistema de visas basado en el mérito que favorecería a los trabajadores sobre los miembros de la familia patrocinados por sus ciudadanos estadounidenses o familiares residentes permanentes.

La asesora de Trump dijo que la propuesta también pondría fin al sistema de lotería de visas, contra el cual Trump ha buscado deshacerse desde que asumió el cargo hace más de dos años.

La reunión entre Trump y los líderes de su partido se produce cuando el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, se está preparando para lanzar su propia propuesta de inmigración, que ha estado trabajando durante meses.

Pero hay escepticismo en Washington sobre las perspectivas de un paquete migratorio que se pueda convertir en ley. La última propuesta de inmigración de Trump se derrumbó a fines de 2017 después de que la Casa Blanca insistió en recortes a las visas de inmigrantes que los demócratas y muchos republicanos no aceptarían.

En una publicación en Twitter dando aviso del paquete de medidas migratorias que prepara Trump arremetió contra los demócratas y los instó a actuar en contra de la inmigración ilegal.

Democrats in Congress must vote to close the terrible loopholes at the Southern Border. If not, harsh measures will have to be taken!

