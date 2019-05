Manolo Caro firma acuerdo con Netflix para crear contenido exclusivo

View this post on Instagram

Feliz de anunciar que he llegado a un acuerdo con NETFLIX para crear contenido exclusivo para televisión los próximos años. Agradezco al equipo de Netflix por haber confiado en mí y en Noc Noc Cinema para poder crear contenido en diferentes idiomas y desde diversas fronteras, pero siempre hablando con honestidad sobre temas que me importan. @netflix @netflixlat @netflixes ✋🏽