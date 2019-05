Telemundo: Rashel Díaz, estrella de Un Nuevo Día, afirma querer tener su propio programa de televisión

¿Será que Rashel también dejará el programa matutino del que también se han ido ya Daniel Sarcos y Ana María Canseco, entre otros?

Rashel Díaz ha compartido en Instagram un sueño personal. La conductora de Un Nuevo Día, en Telemundo, ha manifestado su deseo o anhelo de tener su propio programa de televisión. Al cavilar qué le falta por hacer en la televisión hispana, la cubana se responde: “tener mi propio programa”. Y en el mismo pensamiento incluso reconoce los temas que le gustaría abordar en éste proyecto. “Relaciones de pareja, sexología, moda, belleza, salud, hijos, religión, en fin, conversar de cualquier cosa”, escribió Rashel este 9 de mayo.

El sueño de Rashel Díaz expuesto en palabras a través de su Instagram agradó a más de 15 mil personas que le brindaron un corazón en la red. Y la llenó de comentarios de apoyo.

El texto de la cubana: “Si me preguntaran qué me falta por hacer en tv, creo que sería tener mi propio programa para hablar del tema que se me cruce por la cabeza. 🙌🏻 Relaciones de pareja, sexología, moda, belleza, salud, hijos, religión, en fin, conversar de cualquier cosa hahahaha. 😂¿Te gustaría la idea? ¿Cómo crees que debería llamarse el programa? ¡Soñar no cuesta nada! 🤭 #VidaRashel”.

La respuesta del público fue inmediata.

giomorosmiami

Me encanta ❤️❤️

Me encanta ❤️❤️ cruzbellydance

Vida Rashel

Vida Rashel yolyscakesugar

Ojalá amiga… lo mereces .. simplemente Rashel .. asi se llamaría tu programa … bendiciones🙏🏻😘

Ojalá amiga… lo mereces .. simplemente Rashel .. asi se llamaría tu programa … bendiciones🙏🏻😘 yordanka.parra

Pero los sueños se cumplen

Pero los sueños se cumplen soraya.navarro.50

Al día con rashel!!

Al día con rashel!! karokarina19

De Todo con Rashel!

De Todo con Rashel! eli.cz12000

Aja señorita y usted donde anda. 😁😁 ase falta en el programa.😘

¿Será que falta poco para que Rashel Díaz también dejará de ser una de las conductoras estrellas de Un Nuevo Día?