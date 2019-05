Las 5 series de Netflix de las que esperamos su segunda temporada

En el último año Netflix ha lanzado muchas series que han resultado todo un fenómeno, con legiones de fans y argumentos lo suficientemente atractivos para todos los gustos. Al poco tiempo del estreno de una ya podemos notar el impacto en el público, con lo que (afortunadamente) se da a conocer si hay luz verde para la grabación de una segunda parte. Aquí revisamos cinco series de las cuales no podemos dejar de ansiar el estreno de sus segundas temporadas (que ya vienen), además de que resultan…¡adictivas!

1.- The Umbrella Academy

Acción, aventura y comedia se combinaron en esta serie basada en los comics de Gerard Way (quien fuera cantante del grupo My Chemical Romance) y Gabriel Bá. La historia de seis superhéroes bastante curiosos que unen esfuerzos tras la muerte de su padre adoptivo cuenta con un diseño de producción impresionante, por lo que visualmente hablando “The umbrella academy” resulta inolvidable. Ya estamos esperando las nuevas aventuras de Vanya, Klaus, Luther, Diego, Number Five y Allison.

2.- You

Hace diez años la gente recordaba a Penn Badgley como el gentil Dan Humphrey en el programa “Gossip girl”. Pero ahora es inevitable relacionarlo con otro personaje en su carrera, gracias a la serie “You”, en el que interpreta a Joe, un hombre obsesionado con Beck (Elizabeth Lail), la bella chica a la que conoce en la tienda de libros donde trabaja. Las acciones que Joe llega a hacer por seguir con Beck nos dejaron temblando, por lo que esperamos con ansias la nueva temporada de la serie.

3.- Élite

Esta serie española causó sensación por varias escenas y dar a conocer a un elenco realmente talentoso. La historia de tres adolescentes que entran en conflicto con sus nuevos compañeros en un exclusivo colegio (con un asesinato de por medio) fue sexy, interesante y llena de intriga. Incluir a la cantante mexicana Danna Paola con un personaje atrevido fue sin duda un plus. Ahora ¿qué les depara a los alumnos del instituto Las Encinas? Ansiamos saberlo.

4.- Luis Miguel – La Serie

Decenas de datos inéditos acerca de Luis Miguel provocaron que la serie acerca de su vida sorprendiera tanto a sus más grandes fans como a los neófitos de su carrera musical. Pero la intriga en cada capítulo causó que el programa pasara a ser todo un fenómeno. Todos esperan la segunda temporada, que abarcará la fase de un Luis Miguel ya maduro como artista, pero ¿aparecerá de nuevo Oscar Jaenada en flashbacks como Luis Rey, el padre del cantante? Es un detalle que todos se preguntan y que, sin duda, sería la cereza del pastel.

5.- La Casa De Las Flores

En parte una comedia negra y con elementos de telenovelas, “La casa de las flores” fue un trabajo del director Manolo Caro que acaparó la atención del público gracias a sus pintorescos personajes, especialmente Verónica Castro como Virginia de la Mora. El abordar temas polémicos con mucho humor y exponer las consecuencias de guardar secretos lograron que la serie provocara adicción de propios y extraños, además de que ¿quién no recuerda la forma de hablar de Paulina (Cecilia Suárez)? Ya estamos esperando verla de nuevo en una segunda temporada.

