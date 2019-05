Los abuelos de Frida Sofía: Silvia Pinal y Enrique Guzmán rompen el silencio sobre su nieta

La familia Pinal está viviendo su peor momento

Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre si ya había recibido una llamada de teléfono de parte Frida Sofía por el día de las madres. “No”, dijo La Guzmán, pero también agregó: “La quiero, la amo… donde quiera que esté”.

Ante los hechos Enrique Guzmán, padre de Alejandra, abuelo de Frida, respondió ante los medios de comunicación: “Ni ella sabe lo que tiene adentro de su mente. Es que tambień su mamá tiene su independencia y su carrera… qué se yo. Son relaciones personales. No voy hablar con ella, hasta que se suavicen las cosas“, dijo el cantante quien fue sorprendido por la prensa con estas interrogantes cuando presentaba su nuevo disco.

El músico también reconoce que sus hijos, los que tuvo con Silvia Pinal, también vivieron en alguna medida esta situación, porque debido a lo dañada que quedó la relación de éste con la madre de Alejandra, él no tuvo acceso a sus hijos, y de ahí los reclamos, pasados, de su hija la famosa cantante de rock. Enrique Guzmán hizo este comentario en el contexto del caso que ahora vive su hija con Frida Sofía.

Silvia Pinal también se vio sometida a estas preguntas entorno a su nieta. “Perdonenme, las cosas de Alejandra pidánselas a Alejandra. Yo no sé qué ha pasado con Frida. No la he visto, no sé si está aquí, si está en Estados Unidos. No sé nada de ella“, aseveró la actriz.

Doña Silvia por otra parte se negó en rotundo a hablar sobre las decisiones que su nieta Frida Sofía podría tomar por la presunta depresión que vive, según algunos medios y periodistas. “No, no, no. No me pregunten eso porque no lo voy a contestar“, dijo Silvia Pinal de manera enfática, y aclaró. “Yo hablo con ella, pero hablo de felicidad, de alegría de cosas bonitas“.