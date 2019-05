Rolling Stones iniciará su gira norteamericana en Chicago

Los rockeros anunciaron el jueves que la gira ‘No Filter’ comenzará en Chicago con dos shows programados originalmente el 21 y 25 de junio en Soldier Field

CHICAGO –Tras posponer su gira por Norteamérica porque Mick Jagger necesitaba tratamiento médico, ahora los Rolling Stones están listos para volver al escenario.

Para los amantes del rock hay buenas noticias, la gira norteamericana de los Rolling Stones iniciará en Chicago.

La gira ‘No Filter’ incluye todas las ciudades de la gira pospuesta anteriormente, los 17 shows los cuales fueron pospuestos debido a la reciente cirugía de corazón de Mick Jagger de 75 años.

Los rockeros anunciaron el jueves que la gira ‘No Filter’ comenzará en Chicago con dos shows programados originalmente el 21 y 25 de junio en Soldier Field.

El grupo dice en un comunicado que los conciertos incluirán éxitos clásicos como “Sympathy For The Devil” y “Paint It Black”.

La gira ‘No Filter’ estaba programada para comenzar el 20 de abril en Miami. Sin embargo, los médicos le dijeron a Jagger, de 75 años de edad, a fines de marzo que no podía ir de gira por cuestiones de salud.