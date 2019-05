Hispana de Puerto Rico celebró 100 años de vida en Nueva York

¿Su consejo de longevidad? Perseverancia y una cervecita todos los días

“Le doy gracias a Dios porque trabajé mucho. Pague mis ‘taxes’. Vivo aqui”, afirmó Rita Corchado en su fiesta de cumpleaños centenario en Chelsea.

Doña Rita llegó a Manhattan en 1935, procedente de Puerto Rico, y encontró trabajo en una fábrica de ropa femenina donde laboró por más 45 años.

Actualmente vive en un edificio para personas mayores, el Hudson Guild Elliott Center, donde la conocen como Miss o “Señorita Rita”, reseñó NY1 Noticias.

“Ella es muy contenta y siempre está animada. Siempre tiene una sonrisa”, afirmó Bridgette Garzón.

Su vida ha tenido fuertes altibajos. Dice que a los 32 años fue violada por un amigo, quedó embarazada, pero tuvo complicaciones y el bebé no nació.

La experiencia la dejó traumatizada y hasta pensó quitarse la vida. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero el amor de sus ahijados y su fe en Dios le dieron la fuerza para seguir adelante.

“Todos tenemos algo de belleza y todos tenemos de todo un poco. La vida mía no ha sido fácil, pero cuando tengas un problema di: ‘Dios mío ayúdame’”, agregó Corchado.

Dice que cuando piensa en su larga vida larga, no cambiaría nada. “Yo no me arrepiento porque todo el mundo comete errores”.

¿Su consejo de longevidad? Afirma que para tener una vida larga y saludable se necesitan dos cosas: perseverancia y tomarse una cervecita todos los días.

En EEUU la persona de más edad es Maggie Kidd, nacida el 8 de diciembre de 1904. Actualmente vive en Clayton (Georgia), donde suma 114 años y 160 días de vida. En segundo lugar se ubica Alelia Murphy, residente de Nueva York, con 113 años y 315 días, según Wikipedia.

Rita es muy contenta y siempre está animada, dijo una de las empleadas del hogar para personas mayores donde reside la #cumpleañera. #100Años #RitaCorchado https://t.co/VKWD84Hivb — NY1 Noticias (@NY1noticias) May 16, 2019