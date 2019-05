Agradecer los logros

Un miembro de mi personal me dijo que creía que todo lo que había logrado era debido a la suerte. Entiendo porque ella piensa esto, porque durante mucho tiempo yo creí que todos mis logros eran porque fui bendecida. Y ambas estamos correctas y equivocadas.

Es bueno ser humilde y darse cuenta de que, si no es por la gracia de Dios, muchas cosas pueden salir mal en nuestra vida. Es bueno ser agradecida por nuestra buena fortuna y bendiciones.

Pero no es justo cuando descontamos la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad y el arduo trabajo que conlleva conseguir nuestros logros. Este miembro de mi personal acababa de completar su primer año de trabajo de postgrado con excelencia mientras mantenía un exigente trabajo de alto nivel y criando a dos hijas como madre soltera. Eso es un verdadero logro.

Tuvo que trabajar fuerte, hacer sacrificios y persistir. Nadie lo hizo por ella, sino ella. Como mujer, ella necesitaba reconocer que este logro no era suerte, sino era el resultado de sus propios esfuerzos.

Me he dado cuenta de que las mujeres tienden a no tomar el crédito por sus logros. Tenemos que cambiar eso porque dondequiera que miro, veo mujeres haciendo cosas increíbles a través de su propia fuerza, disciplina, inteligencia, y coraje.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

