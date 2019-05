Rompimiento total: Frida Sofía acusa a su madre Alejandra Guzmán de traidora y de meterse con sus ex

La joven no se guardó nada y se lanzó contra la cantante

El rompimiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía es total. Los rumores fueron confirmados por la hija de la rockera quien dijo que su madre se ha metido con sus novios en el pasado.

“No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible”, dijo la joven a una revista mexicana.

Y es que luego de distanciarse, La Guzmán fue captada con Christian Estrada ex de Frida Sofía.

“Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por ésta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación“, agregó.

Frida Sofía ha tronado fuerte contra su mamá, a quién acusa de tóxica y no darle apoyo.

Estrada había negado rumores de romance con la artista de 51 años, mientras que Alejandra Guzmán admitió en su última presentación que estaba pasando por problemas familiares.

“Voy a dejar algo claro: no le voy a dar importancia a este asqueroso (Christian), lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre“, expresó.

Frida Sofía se dijo traicionada por su propia madre.

“La extraño … me da lástima por ellos, me duele mi corazón, pero también le doy gracias a Dios porque está sacando todo y la gente está viendo que no soy la pin#&% loca, ya saben por qué soy así. Yo quisiera abrazar a mi madre y quererla, pero me ha hecho tanto daño, que se ha vuelto tóxica”.