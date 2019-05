Geraldine Bazán defiende bravamente al padre de sus hijas, Gabriel Soto

Parece que entre Gabriel y Geraldine todo se va aclarando poco a poco y el amor no se olvida

Geraldine Bazán ha dado la cara por el padre de sus hijas, Gabriel Soto, luego de que éste fue víctima de los rumores que lo calificaban como un mal padre que no se hacía cargo de las pequeñas Alexa Miranda y Elissa Marie.

La actriz compartió un vídeo para el día de las madres en el que habló de su experiencia e incluso destacó a su progenitora por dicha fiesta. Sin embargo al parecer algunos medios sacaron de contexto ciertas declaraciones en las que ella hizo referencia a ser madre o padre de familia, haciendo que esto pareciera que ella jugaba los dos roles ante sus hijas.

Pero para aclarar la situación, la actriz habló directamente sobre su ex esposo como padre. “Yo no soy papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá. Claro que hay muchos niños y muchas mujeres que no cuentan con el apoyo emocional y económico de sus parejas o de los padres de sus hijos. En este caso no es así, siempre lo he dicho”, recalcó Geraldine Bazán, según reportó msm en su sección de entretenimiento.

Siguiendo esta misma línea el actor compartió una imagen junto a una de sus hijas para demostrar la sana relación que conlleva con ellas.