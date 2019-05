Un evento para la mujer emprendedora en NYC

¿Sueñas con ser empresaria? El Consulado de Colombia y la Alcaldía de Nueva York, a través del programa WE NYC, se han unido para ofrecerles a las madres y a las emprendedoras hispanas un espacio para conocer, muy de cerca, historias de mujeres y madres emprendedoras, de manera que esos testimonios inspiren los sueños empresariales y proyectos de vida de quienes buscan un equilibrio entre emprendimiento y bienestar, en la Gran Manzana.

Defender el equilibrio entre la vida personal y laboral es clave para asegurarse un nivel de calidad de vida digna y saludable. Empezar o desarrollar un negocio es un reto, y encontrar el balance entre las responsabilidades no es nada fácil. Estas madres y mujeres empresarias compartirán las decisiones que toman día a día para definir sus prioridades y sus tácticas para organizarse a fin de mantener este balance.

En este evento, que es en español, participarán Susana Baumann, presidenta y CEO de Latinas in Business Inc.; Ramona Cendeno, fundadora de FiBrick Financial Services; Alejandra Chaparro, fundadora de 17 Entertainment; Juanita Galvis, cofundadora y jefa de Impacto Social de The Assemblage y la trabajadora social Claudia Ramírez.

Además, habrá una charla que ayudará a entender cómo se puede mejorar el estado de las finanzas personales para obtener un puntaje de crédito mas alto y conseguir financiamiento para el negocio.

Exhibición

El fotógrafo colombiano, Germán Augusto Rodríguez, llega a la Galería Consular el 6 de junio con la exposición fotográfica “El Estanque de Lotos”, donde plasma rostros, miradas y sonrisas de la niñez colombiana. Rodríguez Laverde es un cinematógrafo que basa sus proyectos en las emociones y sentimientos, estilo que se verá en esta muestra fotográfica que estará abierta al público por un mes en la sede del Consulado.