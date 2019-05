Lo que llega a Netflix en junio

Revisa la lista de las películas y series que estarán disponibles a partir del sábado

Una gran variedad de títulos se agregan a Netflix a partir del 1 de junio, por lo que prepara tu agenda y disfruta a partir del fin de semana de las películas y series que te ofrece la cadena de streaming.

Disponibles a partir del 1 de junio:

50/50

A.I. Artificial Intelligence

Anohana: The Flower We Saw That Day

Batman Begins

Cabaret

Carrie

Cat on a Hot Tin Roof

Dynasty: Season 2

Good Night, and Good Luck

Gran Torino

Life in the Doghouse

Madagascar: Escape 2 Africa

Magic Mike

Network

Platoon

Prosecuting Evil: The Extraordinary World Of Ben Ferencz

Satan & Adam

Small Soldiers

The Dark Knight

The Phantom of the Opera

The Space Between Us

What a Girl Wants

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

