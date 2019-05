Lo que se va de Netflix en junio

Echa un vistazo a la lista de estos títulos; de seguro hay algo que te interesará

Se acerca el final del mes de mayo y, como siempre, hay mucho que ver en Netflix. Pero una variedad de títulos dejarán de estar disponibles a partir del 1 de junio, por lo que te recomendamos revisar esta lista y darte un tiempo para disfrutar de las series y películas de tu agrado antes de que termine el mes.

Disponible hasta el 1 de junio

An Extremely Goofy Movie

Apollo 13

Cold in July

Disney’s 101 Dalmatians

Disney’s The Fox and the Hound 2

Disney’s The Jungle Book: Mowgli’s Story

Doom

Freddy vs. Jason

Friday the 13th

Honey, We Shrunk Ourselves

I Am Legend

In the Army Now

Inspector Gadget 2

Jason X

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Legally Blonde

Legally Blonde 2: Red, White & Blonde

My Bloody Valentine

Playing It Cool

Pretty in Pink

Reindeer Games

Stargate

Terminator Salvation

The Bone Collector

The Constant Gardener

Disponible hasta el 4 de junio

District 9

Disponible hasta el 5 de junio

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Disponible hasta el 6 de junio

The Soloist

Disponible hasta el 14 de junio

Grand Designs: Australia: Season 4

I Own Australia’s Best Home: Season 1

I Own Britain’s Best Home: Season 1

Mother

Disponible hasta el 15 de junio

Apocalypse Now

Minimalism: A Documentary About the Important Things

National Lampoon’s Van Wilder

The Pianist

Disponible hasta el 16 de junio

Death Race

Disponible hasta el 24 de junio

Disney’s Mulan 2

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

Netflix estrenará la comedia romántica “Always be my maybe” el 31 de mayo

Se acerca la serie “Dark crystal: age of resistance”