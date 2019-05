Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes repasar junto al salsero Oscar D’ León sus más grandes éxitos en Queens y acompañar al cantante brasileño Alexandre Pires quien estará en concierto en Nueva Jersey. El bachatero Anthony Santos y el merenguero Toño Rosario también te esperan para una noche caribeña en el Alto Manhattan.

Jueves 30

Limón Dance Company en el Joyce Theater

Asiste a una función de Limón Dance Company en el Joyce Theater de Chelsea. La compañía, que cumple 73 años y que agotará funciones hasta el próximo día 2 de junio, presentará dos de sus clásicos: The Moor’s Pavane y Psalm. El programa incluye además la pieza The Weather in the Room, de Colin Connor, director artístico del colectivo. A las 8 p.m. Información: http://www.limon.org

Viernes 31

Concierto: Oscar D’ León

El cantante venezolano, Oscar D’ León, intérprete de temas como ‘Mi bajo y yo’, ‘Llorarás’ y ‘Siéntate ahí’ ofrecerá un concierto imperdible en el condado de Queens en donde interpretará los más grandes éxitos de su repertorio. El artista también conocido como ‘El león de la salsa’ lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios. A partir de las 10 p.m., en La Boom, 56-15 Northern Blvd, Woodside. Información: http://www.laboomny.com

Concierto: Alexandre Pires

Acompaña al cantante Alexandre Pires en un concierto que fundirá pop latino y ritmos brasileños. El artista, exvocalista del grupo Só Pra Contrariar, obtuvo en 1999 su primer Latin Grammy con la canción ‘Santo Santo’, un dueto con Gloria Estefan. ‘Amor verdadero’, ‘Ámame’, ‘Es por amor’, ‘Necesidad’, son algunos de sus temas más conocidos. En Palacio Europa, 278 de New York avenue, Newark, Nueva Jersey, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Anthony Santos y Toño Rosario

Si el cuerpo te pide bailar al más puro estilo caribeño, ve con tus amigos al teatro United Palace en donde habrá una candente mezcla de bachata y merengue con la música de Anthony Santos ‘El mayimbe’ y del merenguero Toño Rosario. El concierto comenzará a las 8 p.m., en el 4140 de Broadway. Información: http://www.boletosexpress.com

Festival musical

Prepárate para la novena edición del Governor’s Ball, una cita anual que ofrece tres días de música. La agenda incluirá más de 65 presentaciones artísticas, en cuatro escenarios. En Randall’s Island Park, desde mañana viernes 31 hasta el domingo 2 de junio. Información: http://www.governorsballmusicfestival.com

Cine en Brooklyn

El Brooklyn Film Festival te permitirá ver 120 cintas creadas por cineastas independientes de 27 países. La mayoría de los filmes se presentarán en el Wythe Hotel y en el Windmill Studios. El programa registra además, el Kidsfilmfest, un apartado dedicado a los niños. Desde el viernes 31 hasta el domingo 9 de junio. Información: http://www.brooklynfilmfestival.org

Sábado 1

Concierto: Los Van Van

La legendaria orquesta Los Van Van celebrará en el Lehman Center for the Perfoming Arts su 50 años de trayectoria. La banda contará con la participación de tres de los hijos del fenecido fundador de la banda, Juan Formell. En esta función actuarán el director de orquesta y timbalero Samuel Formell, el bajista Juan-Carlos Formell y la vocalista Vanessa Formell. A ellos además se sumarán como invitados especiales los cantantes Mario Rivera y Pedro Calvo. En El Bronx, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.LehmanCenter.org

Concierto: David Pabón y Nino Segarra

El cantante David Pabón a quien de seguro recordarás por éxitos como ‘Aquel viejo motel’, ‘Cara dura’, ‘Alma de hielo’ y ‘Te voy a olvidar’ te espera en Nueva Jersey junto al cantante, compositor y arreglista Nino Segarra, para vivir una noche de salsa. En D’Classico Restaurant & Lounge, 58-60 Ellison St, en Paterson, desde las 9:00pm

Multicultural festival

La décima entrega del NYC Multicultural Festival promete abrir las puertas a la diversidad cultural a través de la música, danza, comida y moda. Este evento también tendrá un área dedicada exclusivamente a los más pequeños de la casa. Esta fiesta al aire libre se extenderá desde las calles 141 hasta la 145 a todo lo largo y ancho de la St. Nicholas Avenue, en Harlem. De 12 p.m., a 6 p.m. Gratis. Información: http://www.multiculturalfestival.nyc

Libros: BookCon

Participa de una nueva entrega de la feria anual de libros BookCon, que te permitirá conocer autores, escuchar historias relacionadas con el mundo de las editoriales y adquirir títulos en múltiples géneros literarios. Loss escritores Daniel José Older (‘Salsa nocturna: A Bone Street Rumba’), Elizabeth Acevedo (‘The Poet X’) y RJ Palacio (‘Wonder’) se integrarán a esta feria. Sábado 1 y domingo 2 en el Jacob Javits Convention Center. Información: http://www.bookcon.com

Feria de arte

El Washington Square Outdoor Art Exhibit, la tradicional muestra de arte que toma lugar en Greenwich Village, cumple 89 años. Este show que reunirá a 120 artistas, se realiza en University Place y comienza desde el lado este de la calle 13 y concluye el lado oeste de la calle 3. Este evento, que se prolonga hasta el domingo 2, se repite en septiembre. De 12 p.m., a 6 p.m. Información: http://www.wsoae.org

Jazz festival

Blue Note Jazz Festival regresa con 50 conciertos a presentarse en tres escenarios y con un extenso listado de artistas del mundo del jazz. El festival que se extenderá hasta el 30 de junio con la participación de 11 artistas de Europa. España estará representado por la pianista y compositora Marta Sánchez, quien actuará el sábado 8. Información: http://www.bluenotejazz.com

Domingo 2

SummerStage

Desde el domingo 2 de junio y hasta el 24 de septiembre podrás participar de un banquete artístico que incluirá música, comedia, teatro, danza y películas como parte del festival anual SummerStage. Este evento se realizará en diversos parques de toda la ciudad. Una gran mayoría de los conciertos son gratuitos. Información: cityparksfoundation.org/calendar/category/summerstage/