Conoce las series de Netflix más caras por temporada

De la lista ¿cuántas has visto?

Netflix lanza cada año muchas series, y para todos los gustos. Pero independientemente del éxito que algunas generen, el costo de producción es elevado, para llevar al público un material de calidad. Es por ello que te preparamos este listado que incluye las 7 series de Netflix más caras en cuanto a su presupuesto por temporada. ¿Cuántas has visto?

7.- Hemlock Grove (40 millones de dólares por temporada)

Esta serie de terror y suspenso fue producida por Eli Roth, conocido por dirigir las dos primeras cintas de la saga de horror “Hostel”. Tuvo mucho éxito tras su estreno, al grado que fue de las primeras series de Netflix en obtener nominaciones al premio Emmy.

6.- Orange Is The New Black (50 millones de dólares por temporada)

La comedia de Netflix acerca de las desventuras de Piper Chapman (Taylor Schilling) en prisión llegará a su fin este año con su séptima temporada, pero “Orange is the new black” ha sido un éxito a nivel mundial, tanto para la crítica como para el público. Ha nominado a múltiples premios y se queda como una de las consentidas de la cadena de streaming.

5.- House Of Cards (60 millones de dólares por temporada)

Con o sin su actor principal (Kevin Spacey), este thriller político basado en la novela de Michael Dobbs fue un éxito instantáneo para Netflix tras su estreno en 2013. Para la tercera temporada, todos querían saber acerca de la vida del presidente Frank Underwood (Spacey).

4.- Marco Polo (60 millones de dólares por temporada)

Un caso raro es el de esta serie estrenada en diciembre de 2014, que presentó a Lorenzo Richelmy como el explorador italiano. Con dos temporadas, la serie tuvo una rececpción un tanto fría, pero su producción sólo puede calificarse como majestuosa.

3.- Sense8 (60 millones de dólares por temporada)

Nominada a un Emmy, esta serie de Netflix trata acerca de ocho personas cuyas vidas quedan entrelazadas por sensaciones telepáticas. La respuesta del público fue buena, ya que “Sense8” generó fans muy fieles al programa, a tal grado que se produjo un episodio especial en 2018 para dar fin a la historia.

2.- The Get Down (60 millones de dólares por temporada)

Estrenada en 2016, “The get down” fue un ambicioso proyecto del director Baz Luhrmann que trataba acerca de un grupo de adolescentes apasionados por la música, que ven surgir el esplendor de la música disco y el hip hop. Jaden Smith (hijo del actor Will Smith) tuvo uno de los roles principales.

1.- The Crown (60 millones de dólares por temporada)

El drama histórico acerca de la vida de la reina Isabel II (interpretada por Claire Foy) lleva dos temporadas y sigue en el gusto del público, a tal grado que han sido aprobadas dos más. Tanto la dirección como el diseño de producción de la serie han sido aclamados, además de las actuaciones de Matt Smith (como el príncipe Philip) y Foy.

