Bob Dylan llega a Netflix

En el documental "Rolling thunder revue", dirigido por Martin Scorsese

Netflix presenta varias buenas opciones de documentales musicales, y este mes uno de los estrenos más sobresalientes es “Rolling thunder revue: a Bob Dylan Story”, dirigido por Martin Scorsese y estelarizado por el cantante estadounidense Bob Dylan.

Con entrevistas a celebridades como Joan Baez, Roger McGuinn, Patti Smith, Allen Ginsberg, Joni Mitchell y Sam Shepard, entre otros, el documental narra la gira que hizo Dylan en 1975 para promocionar su álbum “Blood on the tracks” y que tuvo como particularidad el presentar al artista no en grandes auditorios, sino en inmuebles pequeños.

A pesar de que esa gira fue un fracaso económico, con el tiempo fue volviéndose un clásico, ya que marcó una nueva etapa en la carrera del artista. El propio Dylan es entrevistado comentando los conciertos y los resultados de la gira. No puedes perderte este interesante documental que Netflix estrenará el 12 de junio; aquí el trailer:

Las 5 mejores películas de Johnny Depp en Netflix

Checa el trailer de la tercera temporada de la serie de Netflix “La casa de papel”