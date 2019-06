Pareja racista llama “frijoleros” a familia latina, se bajan a pelear pero reciben fuerte golpiza

Una batalla campal se desató en la autopista 118 en cercanías a Simi Valley, California, luego de que una pareja blanca se le atravieza al carro de una familia hispana en plena carretera, se bajan a pelear y los llama “frijoleros”.

La hija de la pareja latina que se encontraba en la parte trasera del vehículo comienza a grabar lo sucedido mientras que los demás carros de la autopista deben detener su marcha por la fuerte disputa.

Luego de que la pareja de raza blanca se aroilla en la verma de la autopista se baja del auto desafiante a enfrentrar a los hispanos que rápidamente se bajan del vehículo para neutralizar a los atacantes propinándoles una paliza en medio de la carretera.

El video que fue publicado por la hija de la familia latina en su cuenta de Twitter @PattyMonstercx y desde entonces suma más de 200,000 reproduccionnes.

Here’s a video of my parents fucking up an ugly ass racist couple who were trying to cut my parents off, and referred to my parents as “beaners” on the off ramp of the 118 today pic.twitter.com/W7wgRpgbXy

— Patty✨ (@PattyMonstercx) June 9, 2019