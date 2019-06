A esta edad encontrarás al amor de tu vida; lo dice la ciencia

Las posibilidades de fracasar son menores

Si estás en tus 30s y has acudido a prácticamente todas las bodas de tus amigos con una pregunta en mente (“¿cuándo me tocará a mí?”), no desesperes: puede que tu situación sea ideal.

La ciencia dice que entre los 27 y los 35 años de edad encontrarás al amor de tu vida. Según un estudio de la Universidad de Londres, esa es la etapa de la vida ideal para lograr una relación duradera.

El estudio señala que no es recomendable establecerse o casarse con alguna de las primeras relaciones que se tienen en el transcurso de la vida, pues el verdadero amor llegará más tarde.

Según la matemática Hannah Fry, autora del estudio, “en cada acción hay un punto ideal para maximizar los resultados o minimizar el daño, en el que debemos detenernos antes de pasar a la siguiente etapa. Esto se conoce como la ‘teoría de la parada óptima’, y es la mezcla entre ser paciente y estar alerta”, y esta teoría aplica también a las relaciones amorosas.

De acuerdo con dicha teoría, casarse con una persona entre los 15 y los 27 años será una relación que no tendrá un final feliz, por lo que es mejor esperar un poco más. Fry asegura que al final de la década de los 20 y al iniciar los 30s, una persona puede ser lo suficientemente madura para tener una expectativa real de lo que busca en una pareja, algo que puede disminuir la posibilidad de fracaso.

Mientras el amor verdadero llega, la científica sugiere analizar en retrospectiva las experiencias de pareja y los fracasos amorosos anteriores para elegir con mayor realismo el tipo de compañero o compañera con el que se quiere compartir la vida.