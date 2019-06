Juguetes sensuales, strippers y alcohol: todo lo que pasó en la candente fiesta de Chiquis Rivera en Las Vegas

View this post on Instagram

Desde el viernes pasado #lorenzomendez se fue a Las Vegas a celebrar su despedida de soltero y #chiquisrivera desde el domingo en la anoche aterrizó a esa misma ciudad pero ella dice que para celebrar su pre cumpleaños. Bueno su cumpleaños no es hasta el 26 de junio, y ahorita es 12 de junio. Lo que los fanaticos están especulando es que Chiquis está en Las Vegas celebrando su despedida de soltera. Y como #claudiagalvan había anunciado en una entrevista que ellos se casaban en Junio, pues puede ser que Chiquis y Lorenzo se casen en estos días en la ciudad del pecado. ¿Que piensan ?