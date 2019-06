Echa un vistazo al trailer de “Bolívar”, la serie histórica que está a punto de estrenarse en Netflix

View this post on Instagram

ESTRENOOOOOOOOOO!!! ya @netflixlat anuncia el estrenon de #Bolivar la serie, a partir del 21 de Junio en toda Latinoamérica y EEUU, excepto Colombia, que muy muy pronto estaremos al aire en las pantallas de @caracoltvintl @caracoltv @bolivarcaracol #feliz #asustado #emocion #todosaverlacarajo! #vamosportodo