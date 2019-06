Difunden fotos de “El Chapo” cuando era más padre que jefe del Cartel de Sinaloa

Estas fotos confunden...

Quien mira las fotos que, recientemente, compartió Alejandrina Guzmán Salazar, una de las hijas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de su padre, por un momento, puede olvidar las cientos de toneladas de droga que distribuyó el capo en México y en otras partes del mundo a través del Cartel de Sinaloa que dirigía. Probablemente, también ponga en un segundo plano los asesinatos que ordenó y hasta las lujosas fiestas privadas con prostitutas por las que pagaba miles de dólares, de acuerdo con documentos judiciales.

Es que las imágenes confunden: muestran una cara que no es a la que se hizo referencia la mayor parte del tiempo mientras El Chapo enfrentaba juicio federal en Nueva York.

En el compendio que Alejandrina compartió con la cadena Univision para recordar a su padre; y de paso, promover indirectamente la línea de ropa y accesorios, El Chapo 701, el hoy convicto por narcotráfico que logró liderar uno de los carteles más poderosos de la droga en México, parece otro.

Amoroso, pasivo, y hasta de bajo perfil público, Guzmán comparte con sus hijos como cualquier ciudadano común.

Entre las fotos que circulan, destacan dos en las que se ve a El Chapo de vacaciones en una playa con Alejandrina y uno de sus hermanos, ambos cargan globos. La imagen habría sido tomada en 1989, cuando el capo apenas iniciaba la fundación del Cartel de Sinaloa.

Adicional, la mexicana envió una imagen de su padre en el que se le ve sonriendo sin mirar directamente a la cámara. Viste un traje oscuro y una camisa blanca que deja ver una cadena en su pecho. Alejandrina tituló la foto “Boda”, esto en aparente referencia a la ceremonia de matrimonio con su madre María Alejandrina Salazar Hernández.

La joven también compartió una carta que le envió en Navidad a su progenitor.

“Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, me supiste dar un consejo cuando te lo pedí”, enumera en la misiva.

“Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman, inventan de todo por quedarse con lo material sin importarle lo que una hija puede sentir o necesitar de un padre”, agrega.