Tremenda confesión: Rosie Rivera “odia” la herencia que le dejó Jenni

La hermana de la Diva de la Banda ha pasado sus peores años

Rosie Rivera pone su mejor sonrisa frente a las cámaras, sin embargo ha pasado los peores años de su vida. Gran parte de su pesar tiene que ver con la herencia que le dejó su hermana Jenni cuando partió.

“He odiado mi vida, pongo cara fuerte, sonrío, hago lo que tengo que hacer porque ella lo hubiera hecho por mí, intento cuidar de sus hijos, intento cuidar de sus negocios que ella me confió, pero a veces odio lo que me dejó y no sé si ella sabía la gran carga que me estaba dejando, no creo que lo sabía“, confesó a Univision.

La empresaria ha tenido momentos complicados desde la muerte de “La Diva de la Banda”.

“Ya casi son siete años desde que el día más terrible de mi vida sucedió, aunque Cristo me ha ayudado a sanar y estoy mejor que antes han sido los siete años más terribles de mi vida“, agregó.

Aunque la familia Rivera ha logrado mantener su popularidad, los malentendidos han aflorado y han divido a sus integrantes.

“Nada en este mundo puede reemplazar a mi hermana si me dieran la oportunidad de estar en el Paramount Swap Meet, mugrosa y pobre, pero tener a mi hermana, preferiría estar con ella millones de veces”, concluyó.