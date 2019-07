Frida Sofía entre lágrimas envía duro mensaje para Alejandra Guzmán: “No te voy a dar el gusto”

La cantante la llamó también "p**ch* mentirosa, c*ler*" y mostró los golpes que presuntamente ha recibido por parte de su progenitora

“Todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas y no te voy a dar el gusto. Me duele, me duele pero yo soy sincera con todos, hasta de mis cagad**. Yo jamás, jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá, y si sí, fue para quitármela de encima. Está loca“, dijo Frida Sofía a través de Instagram. A través de su red social la joven cantante vuelve a exponer los malos tratos a los que aparentemente ha estado sometida por parte de su mamá, Alejandra Guzmán.

Frida Sofía comparte un vídeo con su brazo lleno de moretones e implica a Alejandra Guzmán

Hace unas horas la joven compartió un vídeo en Instagram en donde también mostró cómo su brazo está lleno de moretones y junto a esa publicación escribió: ““Es un orgullo” … explícales esto @laguzmanmx !!! Vieja loca“.

Sobre estos moretones la joven aclaró a través de Insta Storys que fueron provocados por su mamá, e incluso la llamó “pinche mentirosa, cule**“.