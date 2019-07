Frida Sofía se arrepiente y pide perdón, pero el público la acusa de estar “loca”

Ayer la joven cantante inculpó a su madre por los moretones que mostró en Instagram, y hoy se arrepiente de su reacción

Ayer Frida Sofía compartió varios vídeos en sus historias de Instagram en donde lloró y expresó todo el malestar que sentía alrededor de su mamá, Alejandra Guzmán, a quien también acusó de haberla golpeado físicamente. Incluso colgó un vídeo en donde mostró los moretones que tiene en su brazo. También alegó que ella nunca le ha levantado la mano a su progenitora, pero aclaró que si en algún momento lo hizo fue solo para detenerla.

Frida Sofía entre lágrimas envía duro mensaje para Alejandra Guzmán: “No te voy a dar el gusto”

En sus vídeos llamó a Alejandra Guzmán “loca”, “mentirosa” e incluso la llamó “cule**”. Ahora, horas después de haber expresado su sentir Frida ha compartido un comunicado de prensa en el que pide perdón y asegura que no tendría porqué haber reaccionado como lo hizo. Incluso señaló que el perdón del que habla es para ella misma y recalcó: “No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando en pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida“.

Frida Sofía comparte un vídeo con su brazo lleno de moretones e implica a Alejandra Guzmán

Aquí el texto completo de su comunicado.

Estas fueron las declaraciones que realizó la cantante en sus historias de Instagram.

Y esta fue parte de la entrevista que Alejandra Guzmán le dio a Gustavo Adolfo Infante, periodista que también ha estado agrediendo verbalmente a su hija, según ha referido la misma Frida Sofía. La conversación con Infante también alteró los ánimos de Frida.

En la actualidad son muchos los que apoyan los desahogos de Frida Sofía, pero también son muchos los que la acusan de loca ante sus declaraciones. El comunicado de prensa que compartimos arriba en esta nota también ha suscitado comentarios negativos en su contra, ya hay quienes la tachan de loca. Y muchos otros también señalan que el contenido completo de sus palabras no ha ayudado del todo en su reflexión inicial.