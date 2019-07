Corte Suprema de Queens escucha alegatos por reconteo de votos por la Fiscalía

Justo cuando la Junta Electoral inició el reconteo de más de 91,000 votos, abogados de las campañas Cabán y Katz coinciden en pedir que se cuente los sufragios juramentados que fueron invalidados

En un hecho que a muchos recuerda lo sucedido en el año 2000, cuando tuvo que hacerse un reconteo de votos en Florida que le dio la Presidencia a George Bush sobre Al Gore, tras una reducida diferencia de votos, los neoyorquinos siguen atentos al caso que actualmente se vive en Queens, donde la Junta Electoral inició este marte el reconteos de balotas para determinar quién ganó las elecciones del pasado 25 de junio para ser el candidato demócrata por la Fiscalía del condado, entre Tiffany Cabán y Melinda Katz.

Y justo este día cuando se inició el proceso para recontar los más de 91,000 sufragios que se recibieron, entre ellos el conteo de más de 6,000 votos en ausencia y juramentados, que tras ser revisados la semana pasada dieron la vuelta a la contienda y pusieron a Katz a la delantera sobre Cabán, tan solo por 16 votos, las campañas de ambas candidatas tuvieron su primera audiencia en la Corte Suprema de Queens para pedirle al tribunal que ordene que todos los votos emitidos justamente sean contados.

A pesar de sus diferencias, ambas campañas coincidieron al manifestarle al juez John Ingram, que en un acto de “justicia y respeto” con el electorado, sin importar a quien favorezcan los resultados finales, la Junta Electoral valide todos los votos que merezcan contarse y no excluya a ninguno por simples detalles o tecnicismos.

“Nosotros hemos dicho desde el principio que todos los votos validos debe contarse en estas elecciones y no invalidar algunos solo porque no se escribió que eran del Partido Demócrata cuando son de votantes legalmente titulados para votar por su partido”, aseguró Jerry H. Goldfeder, abogado de la campaña de Cabán, que la noche de las elecciones parecía ser la ganadora, con más de 1,100 votos de ventaja.

“Este es un proceso en el que miramos todas las balotas juramentadas, pero en este punto del proceso tenemos más de 100 balotas que son de miembros del Partido Demócrata y queremos que sean contadas, pero la Junta de Elecciones se niega a abrir esos votos que no pusieron que eran del Partido Demócrata y ahora lo que viene es que están haciendo es un reconteo manual de todos los que votaron a través de las máquinas, incluso van a mirar unas 400 que las máquinas no aceptaron, y todas las balotas juramentadas que han sido abiertas”, explicó el abogado, advirtiendo que en el caso de las 114 balotas que exigen sean contadas, el manual de conteo ordena que no poner el nombre del partido no es culpa del votante sino del trabajador electoral y que deben ser contadas.

Entre tanto, Frank Bolz, abogado de la campaña de Melinda Katz, coincidió con el abogado de la campaña rival, pero dejó claro que hay balotas a favor de Cabán que han sido invalidadas por irregularidades, como una en la que el votante en realidad era republicano, y pidió que esas invalidaciones se preserven.

“No hemos tenido nunca un recuento, así que este es el primero y, desafortunadamente, es en todo el condado y tanto la Junta como el equipo de Cabán y Katz tienen un gran trabajo por delante”, dijo el abogado, advirtiendo que la campaña de Cabán ha cambiado de postura ante el triunfo actual de Katz. “Antes decían que eran 28 balotas que debían ser contadas, ahora dicen que son 114 y hasta 141, es claro que están cambiando su posición. Lo que nosotros queremos es que miren todos los votos que merecen ser contados”.

Nueva audiencia judicial

El juez Ingram citó nuevamente a las partes al tribunal para el próximo 17 de julio para revisar como se ha dado el proceso y admiró el profesionalismo con el que las partes están trabajando en medio de esta histórica situación.

“Verdaderamente ambas partes están de acuerdo en que cada voto debe ser contado. Es bueno trabajar con abogados electorales con experiencia porque conoce la ley, pero alguien tendrá que salir con un resultado”, dijo el juez, escuchando de las partes que la gran diferencia entre ellos es que el equipo de Cabán pide que si la diferencia final es muy estrecha, vuelvan a la corte para que ésta intervenga, mientras que el equipo de Katz afirma que en ese escenario se respete la decisión de la Junta Electoral.

La Junta Electoral por su parte, aseguró que entre el martes y el miércoles estarían organizando toda la logística para iniciar formalmente el reconteo, que advirtieron tomará por lo menos 10 días, pero que contará con personal trabajando incluso los sábados.