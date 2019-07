Duro derechazo de Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, a Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Presidente : Gracias siempre… Gracias, dejo su alma completa por nuestros país, Gracias , por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país , porque JAMÁS dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba siempre fue por el bien de México porque aun nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en q 6 años se vean como un segundo, en otras, q representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros… lo que hizo, sirvió y lo q decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. Aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminaran agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más GRACIAS. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante 6 años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, por qué a mi nadie me va a decir que no, yo vi durante 6 años como te dedicaste día y noche a nuestro país, por la risas, la alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros 7 ❤️ ¡ Gracias Pa2, Gracias por siempre !