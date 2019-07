Madre pide tarta de cumpleaños sobre ‘Moana’ y el panadero entiende ‘Marihuana’

La joven publicó este hecho en su Facebook

Kensli Davis, cuya película favorita es el cuento animado de Disney “Moana”, quería un pastel con el tema de la película para celebrar su 25 cumpleaños. Pero cuando su madre llamó al local Dairy Queen con la orden, el encargado de coger el pedido entendió “marihuana” en lugar de Moana.

Davis publicó en Facebook este giro en el día de su cumpleaños. “Mi mamá me llamó y me ordenó un pastel para decirles cuánto amaba a Moana (porque realmente es así) no hace falta decir que estas personas pensaron que ella decía marihuana. Ese pastel de helado todavía era bueno”, escribió.

Dairy Queen, el local donde se dio la confusión, no hizo ningún comentario sobre este hecho. Davis le dijo a CNN que la reacción de su madre no tenía precio: “Se estaba riendo histéricamente. Toda la familia pensó que era la cosa más divertida de la historia y dijo que definitivamente sería un cumpleaños para recordar”.

Sobre el panadero que cometió el error, la joven comentó: “La señora que hizo mi pastel se disculpó y se ofreció a hacer otra. Pero la primera fue tan buena que no nos preocupó”.