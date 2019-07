La “verdadera historia” sobre Trump y Melania

Hay alguien más que afirma haber presentado a la pareja presidencial

Ahora resulta que otra persona reclama ser quien presentó al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump.

En el libro “El método de la locura: el ascenso de Donald Trump según lo dicho por aquellos que fueron contratados, despedidos, inspirados e investidos”, escrito por Allen Salkin y Aaron Short se afirma que el empresario italiano Paolo Zampolli fue quien a la pareja presidencia.

La información fue revelada en Page Six y desmiente los reportes The New York Times de que supuestamente Jeffrey Epstein –acusado de tráfico sexual de menores– afirmó haber presentado al presidente Trump y a su ahora esposa en 1998.

Según el relato de Salkin y Short preguntaron al empresario Zampolli, si Epstein había asistido a la fiesta donde supuestamente se conoció la pareja presidencial.

“¡De ninguna manera!”, fue su respuesta. Agregó que la noticia de que Epstein había presentado al mandatario y la exmodelo fueron calificadas de falsas.

De esa afirmación, lo único que no cambió fue que la pareja se conoció durante una fiesta en la Semana de la Moda.

La Primera Dama ha contado que conoció a Trump en el Kit Kat Club en Nueva York en 1998.

Reportes indican que en aquel entonces, la exmodelo no tenía suficiente dinero, por lo que conocer al empresario neoyorquino fue “su salvación”.