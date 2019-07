Angélica Vale dice que no le tiene miedo al cáncer

La hija de Angélica María ya perdió a su papá y a su abuela ante esta temible enfermedad

La actriz Angélica Vale conversó con el programa “Sale el Sol” y habló sobre el cáncer, una temible enfermedad que ya le ha quitado la vida a varios de sus familiares, entre ellos su papá y su abuela. En relación a esto la mexicana expresó cómo se cuida ante la posibilidad de verse afectada por este mal. Ya que cabe recordar, también, que su mamá, Angélica María, también padeció este mal.

La actriz cuenta que después de tener a sus dos hijos los doctores le recomendaron que empezara con chequeos regulares para poder protegerse, sobre todo porque la prevención temprana ayuda a tratar con mayor éxito el cáncer.

Sobre sí tiene miedo o no a padecer cáncer, ella asegura que no. Dice que no le teme al cáncer ni a la muerte.

“Cuando te tienes que ir, te tienes que ir”, dijo. También contó que el cáncer, por otra parte, le ayudó a despedirse de su papá y su abuela. Reafirmó que a pesar de todo lo que se dice de este mal a ella no le aterra el cáncer, y además cree y espera que no la afecte en un futuro.