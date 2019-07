ICE revela el “duro” entrenamiento de sus agentes para las redadas contra inmigrantes

Este fin de semana se dio a conocer el detrás de escena de los duros entrenamientos de ICE en su campaña para cazar inmigrantes.

En un video de poco más de un minuto difundido en la cuenta en Twitter de ICE se muestra estricto entrenamiento de los agentes que cumplen operaciones de captura de indocumentados.

Take a behind-the-scenes look at the rigorous training required of Enforcement and Removal’s (ERO) Special Response Team (SRT) members. pic.twitter.com/hkH7c6SUUU

— ICE (@ICEgov) July 26, 2019