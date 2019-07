Jennifer López ha vuelto a conducir por primera vez en más de 20 años

La cantante compartió su primera vez en YouTube

La semana pasada Alex Rodríguez sorprendió a Jennifer López por su 50 cumpleaños con un impresionante Porsche descapotable de color rojo y personalizado con sus iniciales que consiguió dejarla sin palabras.

Ese regalo era tan extravagante como arriesgado, ya que ni el jugador de béisbol retirado ni sus hijas Ella y Natasha ni la propia hija de la cantante, Emme, estaban seguros de que ella recordara cómo conducir en vista de que nadie tenía constancia de que lo hubiera hecho en dos décadas, tal y como explican en un vídeo que Alex ha compartido ahora en YouTube. De hecho, solo sabían a ciencia cierta que la cantante contaba con un permiso válido porque la joven Natasha había conseguido echarle un vistazo discretamente a su cartera.

La reacción de la estrella cuando se encontró el lujoso automóvil en el jardín de su casa, con todos los retoños de la pareja dentro, no tuvo precio. “Oh dios mío, ¿voy a tener que volver a conducir? Nunca he manejado un coche así. ¡Es que nunca he tenido uno así!”, exclamó.

Eso no le impidió, sin embargo, ponerse rápidamente al volante para ir a dar una vuelta con su nuevo vehículo mientras su chico trataba de aparentar toda la calma posible en el asiento del copiloto y darle algunas instrucciones a las que, todo sea dicho, ella no hizo demasiado caso.

“Me has devuelto mi independencia, cariño. No me esperaba nada parecido, de verdad. Pensaba que con la fiesta ya era más que suficiente”, le aseguró Jennifer agradecida mientras recorrían las calles de su vecindario en Miami.