“Tiene el corazón negro”: las terribles palabras de la mamá de Kimberly Flores contra su propia hija

Mientras Kimberly se casaba con Edwin Luna, su progenitora despotricaba contra ella

El día más feliz en la vida de Kimberly Flores fue una desgracia para Becky Colombiani, su madre.

La mujer que se ha encargado de decirle de todo al ahora esposo de su hija, Edwin Luna, ahora se lanzó sin ningún reparo en contra de la recién casada.

“Estoy triste, se me ha señalado como una mala madre sin saber la verdad”, expresó la mujer que tachó de “chaparro” al cantante de la Trakalosa.

“Primero quiero decir que no somos responsables de las actitudes de Kimberly, ella ya hizo una vida feliz a costa de nuestra felicidad… Ella no tiene corazón, ella piensa solo en ella, desde que era niña, se convirtió en una rival mía, ella no es auténtica”, agregó en un clip de redes sociales la señora Colombiani.

La mamá de Kimberly Flores tronó contra su hija mientras se casaba con @edwinlunat #LoVisteEnVentaneando

— Ventaneando (@VentaneandoUno) July 29, 2019

“Quiero pedirle perdón a México, no se vale arrastrar a una familia, ella no quiere a la gente pobre, ella nació en una caja de cartón”.

La madre de Kimberly fue más allá y dijo que su hija tenía el corazón negro.

“Dicen que yo soy ambiciosa. ¿Por qué no fui (a la boda), por qué voy a ir a un show, a un circo? Siempre me ha odiado, porque ella no perdona que no se parece a mí, no sacó mi pelo, sigo siendo muy respetada en mi país”.

“No soy mala madre, ella no me quitó ningún hombre, es paloma negra, porque tiene negro su corazón”.

Edwin y Kimberly se juraron amor eterno el pasado sábado en Monterrey, en un enlace que fue televisado por Azteca en México.