Alcaldía estrena programa de salud que beneficiará a indocumentados en NYC

La iniciativa 'NYC Care' que beneficiará a unas 300,000 personas, se implementará primero en El Bronx y luego se extenderá a los cinco condados, en un compromiso más de la Administración De Blasio para proteger a los inmigrantes

Luego de varios meses de haber sido anunciado, y justo en momentos en que la comunidad inmigrante de la Gran Manzana está bajo ataque por parte del Gobierno federal, la Ciudad de Nueva York estrena este jueves en El Bronx el programa de salud ‘NYC Care‘, que espera beneficiar a unos 600,000 neoyorquinos que no tienen acceso a servicios médicos, entre ellos los indocumentados.

El anuncio del estreno del programa lo realizó el alcalde Bill de Blasio. El mandatario definió el nuevo plan, que no es igual que un seguro de salud, como parte del compromiso de su Administración para ofrecer atención médica de calidad y que sea asequible para neoyorquinos vulnerables que no pueden pagar o no son elegibles para un seguro.

“La atención médica es un derecho humano, y la Ciudad de Nueva York está liderando el camino para hacer que ese derecho sea una realidad para todos”, le indicó De Blasio a El Diario. “El lanzamiento de NYC Care significa que miles de neoyorquinos ahora tendrán acceso a una atención de calidad y asequible cuando la necesiten, lo que ayudará a mantener a todos los neoyorquinos, empezando por los de El Bronx, más saludables”.

Las autoridades locales explicaron que el programa, que esperan extender paulatinamente a los cinco condados, beneficiará en los próximos seis meses a unas 10,000 personas tan solo en El Bronx. Quienes deseen obtener información o registrarse, podrán hacerlo llamando la línea (646)-NYC-CARE, donde tramitarán su tarjeta de servicios que será enviada por correo.

No importa el estatus migratorio

Mitchell Katz, presidente y cabeza de NYC Health + Hospitals, aseguró que la nueva iniciativa está lista para beneficiar a la comunidad inmigrante, sin importar el estatus ni los documentos de permanencia que tengan en el país.

“En la Ciudad de Nueva York, creemos que la atención médica es un derecho humano. Y queremos que todos los neoyorquinos latinos sepan que no importa dónde naciste, ni tu estado migratorio ni tu capacidad de pago. En nuestra ciudad, tienes derecho a una atención de calidad y que sea asequible”, comentó el funcionario, destacando que la nueva ‘llave de acceso’ evitará que más neoyorquinos pongan su salud en riesgo.

“Ya no tienes que ignorar los signos de enfermedad y retrasar la visita a los médicos. NYC Care es la clave para encontrar un médico dedicado y la atención primaria y preventiva que te ayudará a mantenerte saludable y evitar visitas innecesarias a la sala de emergencias”, agregó Katz, agregando que el programa cuenta con personas que hablan español y que tanto la privacidad y confidencialidad de quienes se beneficien se mantendrá bajo total respeto.

A través de la nueva iniciativa, los neoyorquinos obtendrán una tarjeta de acceso a servicios de salud, que podrán usar para buscar atención médica de doctores y recibir atención preventiva y exámenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la línea de ayuda, al igual que servicios de atención especializada.

“El anuncio confirma el compromiso de la Ciudad de garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a la atención médica que necesitan, lo que por supuesto incluye la salud mental”, dijo la primera dama Chirlane McCray. “Cuando no invertimos en bienestar y prevención, pagamos el precio en dólares gastados y vidas destruidas”.

Siete puntos de atención en El Bronx

El NYC Care recibirá solicitudes de aquellas personas que demuestren haber vivido en la ciudad durante seis meses o más y que no tengan una opción de seguro asequible o que no sean elegibles, como la población indocumentada y una vez reciban su tarjeta de servicios, podrán recibir atención en alguno de los siete sitios de atención al paciente que hay en El Bronx.

Las autoridades municipales de Salud explicaron que el uso de los servicios será de carácter inmediato, y quienes obtengan la tarjeta NYC Care, no solo podrán elegir un proveedor de atención primaria de NYC Health + Hospitals que ya tenga información sobre ellos o uno nuevo, sino que además los pacientes podrán recibir una cita con un médico internista en un período de dos semanas.

Asimismo se reveló que habrá más de 70 proveedores de atención primaria de salud en los siete sitios de atención en El Bronx, que la línea de ayuda funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana y que los beneficiarios del NYC Care tendrán acceso las 24 horas a farmacias en El Bronx, incluyendo los hospitales Jacobi, Lincoln y North Central Bronx, y una farmacia CVS 24 horas en el norte de ese condado para necesidades urgentes de medicinas.

Y para que a la comunidad inmigrante no le quepa la menor duda de que la Ciudad no compartirá sus datos con autoridades federales, justo cuando la Administración Trump ha amenazado con aumentar las redadas y quitar beneficios a quienes no poseen documentos, el nuevo programa advierte que NYC Health + Hospitals no almacena información como estatus migratorio de los pacientes en su sistema electrónico de registros médicos.

“Los datos de membresía de NYC Care, como todos los datos de pacientes de NYC Health + Hospital, están protegidos por la Ley federal y no pueden y no serán divulgados bajo ninguna circunstancia”, se advierte en una de las reglas del programa.

La Administración De Blasio aseguró que a fin de poder llegar a la mayor cantidad de beneficiarios potenciales posibles, existe una campaña de difusión con organizaciones de base comunitarias, y además el sistema de salud invertirá $450,000 en El Bronx para que más neoyorquinos soliciten su tarjeta de acceso médico.

“Como parte del esfuerzo de difusión, habrá 15 trabajadores de extensión a tiempo completo que llevarán a cabo actividades de extensión directas y de base a la población objetivo de una manera culturalmente apropiada y sensible y harán citas con el personal de inscripción de NYC Care”, se asegura en la iniciativa.

Asimismo habrá una campaña de concientización pública en inglés y español en el condado de la salsa en inmediaciones de las instalaciones de NYC Health + Hospital, transporte público y medios de comunicación como El Diario.

Dónde llamar para recibir la atención médica:

Por ahora el programa solamente beneficiará a los habitantes del condado de El Bronx.

Quienes deseen obtener una tarjeta de acceso a servicios médicos y vivan en ese condado, podrán llamar a la línea 646-692-2273.

7 lugares médicos estarán habilitados en El Bronx para ofrecer servicios de salud.

6 meses o más viviendo en la ciudad son el requisito para poder aplicar a la tarjeta.

Personas indocumentadas o que no sean elegibles para recibir seguro médico pueden aplicar.

El programa de acceso a salud no es igual que un seguro médico.

Datos del programa:

300,000 neoyorquinos que no son elegibles para obtener seguro de salud se beneficiarán del programa.

10,000 personas serán las primeras beneficiadas en los próximos seis meses en El Bronx.

600,000 neoyorquinos que actualmente no cuentan con seguro de salud es la meta total para que accedan a servicios.

$100 millones es el costo de inversión de la Ciudad en el programa.

Beneficios: