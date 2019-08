Rashel Díaz se burla de los años y la grasa corporal de Héctor Sandarti, pero éste se defiende

El conductor se metió en problemas con Rashel por llamarla "señora" al aire y ahora ella saborea su venganza

Rashel Díaz saboreó la venganza en Un Nuevo Día. Ayer Héctor Sandarti llamó “señoras” a Rashel Díaz y a la Chiquibaby. Ante esto ellas reaccionaron con varias preguntas. Éste aclaró que dijo “señoritas” primero, pero que luego recordó que no lo son, razón por la cual las llamó “señoras”. Ellas, indignadas, le preguntaron cómo sabía él que ellas no eran “señoritas”. Ante la reflexión de sus compañeras, Héctor, ya no tuvo nada más que decir.

Pero estos hechos no fueron ignorados por Rashel y hoy ella no solo se burló de los años del conductor, 51, sino que también de su grasa corporal.

Aquí las carcajadas de Rashel Díaz y Frederik Oldenburg ante un indignado Héctor Sandarti.

Aquí el reclamo de Rashel Díaz y de la Chiquibaby a Héctor Sandarti por llamarlas “Señoras”.