Aumentan los crímenes de odio

Reporte de Cal State San Bernardino analiza los últimos eventos de violencia

El pasado fin de semana, el país fue nuevamente testigo de dos masacres que acabaron con la vida de por lo menos 31 personas, en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. Pero lejos de tratarse de eventos únicos o aislados, los tiroteos en EEUU se están convirtiendo en la norma. Sandy Hook, Charlottesville, Gilroy, Columbine, son solo algunas de las muchas masacres ocurridas en los últimos años.

Según información de Gun Violence Archive (https://www.gunviolencearchive.org/), sólo en lo que va de 2019, han ocurrido 255 tiroteos masivos, lo que se traduce en más de un tiroteo masivo por día.

Hay quienes atribuyen los tiroteos a la falta de control de armas y quienes señalan a las enfermedades mentales como principal motivo. La narrativa racista, de división y odio que llega desde Washington también es una de las principales razones de las matanzas.

Un reporte, publicado el 30 de julio pasado, por el Centro de estudio de odio y extremismo de la universidad Cal State San Bernardino, analiza los crímenes de odio que tuvieron lugar en los últimos años, en EEUU. Se consideran crímenes de odio a aquellos crímenes violentos motivados por prejuicios basados en raza, religión y orientación sexual, entre otros.

“Report to the Nation: 2019 Factbook on Hate & Extremism” encontró que, durante 2018, los crímenes de odio aumentaron un 9%. El reporte analiza los últimos crímenes de odio cometidos en EEUU. Entre sus hallazgos, el informe señala que durante 2018, las personas afroamericanas, judías y miembros de la comunidad LGBTQ fueron las mayores víctimas de los ataques de odio.

A la derecha y a la izquierda

“Cada vez más estamos viendo que los eventos políticos están relacionados con las fluctuaciones y aumentos de los crímenes de odio”, indicó Brian Levin, director del Centro de estudio de odio y extremismo de Cal State San Bernardino (CSBS).

El reporte de CSSB menciona los asaltos políticamente motivados y crímenes basados en prejuicios de ambos lados del espectro político. Si bien el informe no reporta homicidios perpetrados por la izquierda, sí hubo ataques violentos realizados por Antifa y otros grupos de extrema izquierda.

Otra tendencia global reportada en el informe es el antisemitismo no sólo en EEUU sino a nivel mundial. Levin explicó que los aumentos en incidentes antisemitistas fueron paralelos al aumento de conflictos y atentados entre Palestina e Israel. El reporte encontró que 2018 fue el año de mayores homicidios antisemitas hasta el momento.

Violencia en aumento

El reporte encontró que al mismo tiempo que los índices de crimen en general habían ido en descenso, los crímenes de odio en particular habían aumentado durante los últimos cinco años, en especial aquellos cometidos por grupos nacionalistas, supremacistas y de extrema derecha.

Entre los momentos de mayor violencia, el informe cita noviembre de 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente, seguido por agosto de 2017, cuando cientos de supremacistas blancos marcharon en la Universidad de Virginia, Charlottesville. El reporte también mencionó un aumento en la violencia, durante las últimas elecciones de medio término.

Según el informe, 14 de las 30 ciudades analizadas experimentaron récords históricos de aumentos de crímenes de odio, en el último año, convirtiendo 2018 en el peor año de crímenes de odio desde 2001.

Para leer el informe completo visita el sitio de CSBS: https://csbs.csusb.edu/