Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de conciertos con el pianista y director de orquesta Eddie Palmieri y la banda afrocolombiana ChocQuibTown y de una noche de salsa con Gilberto Santa Rosa en Nueva Jersey. Este fin de semana también puedes deleitarte con un tributo a la música cubana y con el festival Harlem Week

Jueves 8

Fiesta cultural en Harlem

Celebra la cultura e historia del área de Harlem durante la más reciente edición de Harlem Week. El titulo hace referencia a una semana, pero en realidad esta fiesta se prolonga durante todo un mes, por lo que tienes oportunidad de asistir hasta el próximo sábado 24 de agosto. El festival ofrece conciertos, arte y muestras culinarias. Harlem Week tiene además una feria infantil. La mayoría de los eventos de este festival son gratuitos. Información: http://www.harlemlocal.com/harlem-week/

Viernes 9

Concierto: Gilberto Santa Rosa

Acompaña a Gilberto Santa Rosa, mejor conocido como ‘El caballero de la salsa’, en una noche de éxitos. El artista hará un repaso por lo mejor de su repertorio en el Paramount Theatre del Asbury Park Convention Hall, en Asbury Park, en una producción del New Jersey for the Performing Arts (NJPAC). Santa Rosa, quien tiene tres décadas de trayectoria, ha sido ganador del premio Grammy en seis ocasiones. En 1300 Ocean Avenue Asbury Park, Nueva Jersey, a las 8 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Sábado 10

Concierto: ChocQuibTown

ChocQuibTown traerá a la ciudad la mezcla afrolatina que les caracteriza y que incluye hip hop, pop, funk y ritmos alternativos. El grupo de origen colombiano, que se fundó en 2000, está integrado por Gloria ‘Goyo’ Martínez, Carlos ‘Tostao’ Valencia y Miguel ‘Slow’ Martínez y ha resultado ganador del Grammy Latino en dos ocasiones. La fiesta con ChocQuibTown tendrá como escenario la discoteca La Boom, ubicada en 56-15 Northern Blvd, en Woodside, Queens, a partir de las 7 p.m. Información: http://www.laboomny.com

Doña Flor y sus dos maridos

Asiste a una función de la obra Doña Flor y sus dos maridos en la que podrás ver en escena al actor de origen cubano Francisco Gattorno. Se trata de la adaptación de Verónica Triana y Jorge Ali Triana para Repertorio Español, basada en la novela que lleva el mismo titulo y que fue escrita por el brasileño Jorge Amado. Esta pieza, que estará en cartel el próximo sábado 10 y domingo 11 de este mes, se ha presentado en Repertorio Español durante toda una década. Información: http://www.repertorio.nyc

Diversión callejera libre de tráfico

Aprovecha los sábados 10 y 17 de este mes, junto a toda la familia, para correr, jugar, caminar y montar bicicleta en Summer Streets, una cita anual que ofrece calles libres de tránsito vehicular. Tendrás a disposición siete millas, que abarcarán un extenso tramo desde las calles Park Avenue y Lafayette, desde Brooklyn Bridge hasta Central Park. De 7 a.m. a 1 p.m. Gratis. Información: www1.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home

Jazz al aire libre

Prepara una canasta con comida, empaca una sábana para colocar sobre el césped y busca tus zapatos de baile. Rompe con la rutina y deléitate con un concierto de música en vivo durante el Great Jazz on the Great Hill, un evento organizado por Jazzmobile que incluye además baile. De 4:00 p.m., a 7:00 p.m. En The Great Hill, entrada por la calle 106th y Central Park West. Gratis. Información: http://www.centralparknyc.org

Tributo a la música cubana

En el Club Bonafide te espera una noche repleta de clásicos de la música cubana, de la mano de la cantante Anissa Gathers. Durante esta noche podrás escuchar emblemáticos temas de Celia Cruz, Buena Vista Social Club, entre otros. Gathers nació en Nueva York pero creció en Puerto Rico y su carrera gira en torno al mundo de la salsa y ha compartido escenario con artistas como Tito Nieves y Víctor Manuel. Desde las 10 p.m., en Club Bonafide, 212 52nd. Street. Información: http://www.clubbonafide.com

Danza mexicana

La compañía de danza mexicana Calpulli traerá sus bailes y música al Summer Streets Festival. La presentación de la agrupación de danza, que comenzará a las 12 del mediodía y se prolongará hasta las 12:45 p.m., tendrá lugar en la Rudin Plaza, ubicada en la esquina de calle 51st St y Park Avenue en Manhattan. Esta presentación será gratuita y forma parte de un amplio programa de entretenimiento que incluye música, teatro y danza.

Domingo 11

Concierto: Eddie Palmieri

No te puedes perder el concierto que ofrecerá el pianista, compositor y director de orquesta Eddie Palmieri. El artista, que debutó con tan solo 11 años en Carnegie Hall, registra en su trayectoria un extenso repertorio cargado de salsa y jazz. Palmieri compartirá escenario con Baby Power, DJ Lucho y DJ Eddie Batiz, como parte de la serie SummerStage. En el East River Park, a lo largo del Franklin Delano Roosevelt (FDR) Drive, en el Bajo Manhattan. A partir de las 6 p.m. Información: http://www.cityparksfoundation.org