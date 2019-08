Formas de ahorrar con descuentos para estudiantes

No hace falta decir que la universidad puede ser costosa. Así que si eres padre de un estudiante (o tú eres el estudiante), es inteligente aprovechar todos los beneficios financieros que están disponibles. Eso incluye descuentos en todo, desde ropa hasta viajes. (No es demasiado pronto para pensar en ese viaje a casa para las vacaciones de Acción de Gracias).

Muchas tiendas y servicios ofrecen descuentos a los estudiantes universitarios, y algunos incluso extienden las ofertas a los estudiantes de secundaria o más jóvenes. En la mayoría de los casos, para aprovechar estas ofertas en una tienda tradicional, se requiere un comprobante de inscripción, como una tarjeta de identificación escolar. En los sitios en línea, es posible que se te solicite completar un formulario de descuento estudiantil al finalizar la compra que incluya tu universidad o que utilices una dirección de correo electrónico que termine con .edu.

En muchos casos, los estudiantes universitarios de primer año aún no tendrán la identificación requerida para estos descuentos y pueden querer retrasar al menos algunas compras hasta que puedan obtenerla. Sin embargo, cuando se trata de computadoras portátiles u otros equipos tecnológicos, muchos sitios web de universidades ofrecen enlaces directos a fabricantes asociados, y estos pueden ser más flexibles.

Estas son algunas de las ofertas disponibles en esta temporada. Las tiendas y los restaurantes locales más pequeños también pueden tener descuentos para estudiantes, especialmente si tú o tu hijo se encuentran en una ciudad universitaria, así que pregunta en la caja registradora. (Y si no estás seguro de lo que necesitas para equipar un dormitorio universitario, también podemos ayudarte con eso).

Ofertas especiales para estudiantes

Ropa, equipo deportivo y calzado

De lo profesional a lo práctico, los estudiantes pueden obtener un descuento en todo tipo de ropa.

J.Crew: los estudiantes universitarios reciben un 15% de descuento en compras en línea.

Banana Republic: presenta una identificación de estudiante en la caja registradora para recibir un 15% de descuento en artículos a precio normal.

ASOS: si te inscribes con la dirección de correo electrónico de un estudiante le ofrecen a tu hijo un código de descuento del 10%.

Levi’s: los estudiantes universitarios que se inscriben obtienen un código del 15% en las compras en línea.

Club Monaco: los estudiantes universitarios reciben un 15% de descuento en la mercancía, ya sea en la tienda con una identificación de estudiante o en línea con una dirección de correo electrónico de estudiante.

Madewell: los estudiantes que muestran una identificación universitaria al inscribirse reciben 15% de descuento en sus compras.

Electrónica

¿Quién podría sobrevivir 4 años de universidad sin una computadora y un teléfono?

Apple: los estudiantes universitarios actuales y los que recién ingresan y sus padres pueden obtener “precios educativos” en todas las computadoras Mac y iPads.

Sprint y AT&T: ambos trabajan con determinadas universidades para ofrecer descuentos a los estudiantes. Los estudiantes pueden ingresar su dirección de correo electrónico de la universidad en el sitio web del proveedor para determinar si son elegibles.

Lenovo: los estudiantes universitarios reciben 5% de descuento en la compra de una nueva computadora portátil.

Medios de comunicación

Ya sea que estés buscando noticias, música o entretenimiento, hay muchas opciones.

The New York Times: por $1 por semana, los estudiantes tienen acceso digital a artículos ilimitados en cualquier dispositivo.

Spotify: el servicio de música en streaming ofrece una membresía para estudiantes que incluye una suscripción Premium Spotify con Hulu y Showtime por solo $4.99 al mes, luego de un período de prueba gratuito de 3 meses.

Cines Regal y AMC: algunos cines Regal venden boletos con descuento en la taquilla a quienes presenten una identificación de estudiante.

Restaurantes

Si bien las cadenas de restaurantes no suelen tener programas nacionales que ofrezcan descuentos a los estudiantes, algunas franquicias individuales sí los tienen. Así que si eres estudiante y estás comiendo en una cadena o establecimiento local, muestra tu identificación universitaria y pregúntale al camarero acerca de la política en ese lugar.

Viajes

Hay todo tipo de ofertas de transporte para estudiantes en los Estados Unidos y en el extranjero.

Shortline/CoachUSA: los descuentos varían según la universidad y la ruta del autobús, pero están disponibles para estudiantes universitarios con identificación válida.

Amtrak: los estudiantes de 13 a 25 años pueden obtener un 15% de descuento en algunas tarifas en New York, California, y en el Medio Oeste con una identificación de estudiante válida.

Eurail: los pasajeros de 27 años de edad o menores reciben un 23% de descuento en los precios estándares de esta línea ferroviaria europea.

Tarjeta de identidad de estudiante internacional : los estudiantes de 12 años o más obtienen descuentos en las atracciones en ciudades de todo el mundo. Las ofertas recientes incluyen un 5% de descuento en el San Diego Zoo Safari Park y un 20% de descuento en una estadía en el Best Western en Guatemala. La aplicación ISIC permite a los usuarios filtrar las ofertas según la ubicación.

General Motors: los estudiantes actuales o los nuevos graduados pueden obtener un descuento de miles de dólares en la compra de un auto nuevo, precios reducidos de alquiler y pagos diferidos por 90 días en vehículos Chevrolet, Buick y GMC en un concesionario.

Ten en cuenta que si tu seguro de automóvil es con Geico, Travelers, Farmers, AllState, State Farm o Nationwide y tus hijos aún están cubiertos por tu póliza, estas aseguradoras ofrecen descuentos a los “buenos estudiantes” que tienen calificaciones superiores a la media. Otras compañías también pueden tener ofertas. Llama a la tuya para comprobarlo.

Descuentos en varias categorías

Estas aplicaciones y membresías ofrecen múltiples formas de ahorrar dinero.

Amazon Prime Student: los estudiantes universitarios pueden obtener 6 meses de envío gratuito en las compras de Amazon y acceso a otros beneficios Prime, como streaming de música y video, almacenamiento ilimitado de fotos y un 20% de descuento en videojuegos nuevos o pedidos por anticipado. Después de los 6 meses de prueba gratuita, al estudiante Prime le cuesta $6.49 por mes hasta por 4 años.

Unidays: los estudiantes universitarios pueden descargar la aplicación Unidays de forma gratuita para obtener acceso a descuentos de docenas de tiendas y servicios. Las ofertas recientes varían entre un 15% de descuento en H&M y un 10% de descuento en Hotels.com.

StudentBeans: al descargar la aplicación StudentBeans, los estudiantes universitarios pueden ahorrar en docenas de compras y eventos. Las ofertas recientes incluyen 50% de descuento en compras de $75 o más en American Apparel y un 10% de descuento en Acer electronics.

Student Advantage: la membresía en Student Advantage cuesta $30 por año, pero vale la pena si eres un estudiante y aprovechas los ahorros que puedes obtener en tiendas, restaurantes y atracciones. Los beneficios incluyen un crédito de viaje de $100 para usar en los hoteles asociados y un 10% de descuento en las tarifas de Greyhound.

ID.me: crea una cuenta con ID.me ingresando la información de tu universidad o cargando documentos como una foto de tu identificación de estudiante, un certificado de calificaciones de la universidad o el horario de clases. Luego, podrás utilizar la cuenta ID.me para ingresar a sitios web y obtener descuentos que incluyen $750 en un vehículo nuevo de Ford y 10% en zapatos Keds.

Groupon: los estudiantes que se inscriben en el Programa de estudiantes de Groupon reciben un 25% adicional en ofertas locales durante 6 meses, y luego un 15% durante el tiempo que estén en la universidad.

