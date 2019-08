Juez limpia récords criminales por marihuana de 300 neoyorquinos

Modificación de leyes ofrece alivio a quienes han sido detenidos por posesión de la hierba, potencialmente 600,000 residentes de Nueva York pueden ser beneficiados

El efecto de haber sido “cachado” por la Policía de Nueva York en una esquina de Harlem, cuando fumaba marihuana con un grupo de tres amigos en el otoño de 1986, ha sido devastador para la vida de “Miguel”, un boricua que considera que “ese error de su juventud”, lo puso en un registro criminal que lo ubicó también en las sombras para poder “salir adelante”.

El puertorriqueño cree estar en la lista de por lo menos 600,000 neoyorquinos que tienen la posibilidad de borrar sus condenas por posesión de la hierba, en un momento en el cual una modificación de la Ley de Procedimiento Penal aprobada en 2017 lo permite -con ciertas condiciones-, luego de 10 años que haya transcurrido la condena.

Y la noticia de este lunes es muy alentadora para “Miguel”: un juez de la Corte Suprema de Manhattan ordenó el cierre de las condenas por posesión de marihuana para más de 300 personas, luego de una demanda colectiva, presentada conjuntamente por la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, y seis organizaciones de asistencia legal y defensores públicos.

“Yo no sabía que esto se podía. Imagínate, no es que sea un viejo, para reiniciar mi vida, pero el hecho de haber sido condenado, al igual que a otros del mismo bloque, nos hundió. Eso nos llevó a sobrevivir como si hubiésemos matado a alguien. Te digo eso es un círculo vicioso, porque al tratar de conseguir un trabajo es casi imposible, entonces… ¿qué te toca hacer?, la respuesta te la dejo a tu imaginación”, relató “Miguel”.

El fiscal de Manhattan, Cyu Vance, razonó al fragor de este “alivio judicial” que ya no existen argumentos para que una condena por fumar o poseer marihuana, siga a los neoyorquinos de por vida.

“Esta acción, transforma las complicadas leyes para borrar récord criminales en Nueva York, al hacer que sea un proceso proactivo, en lugar de requerir que las personas que son elegibles naveguen en un proceso complejo”, dijo Vance.

El fiscal reiteró que se deben eliminar las innecesarias consecuencias colaterales asociadas con la criminalización de la marihuana, “legalizando su uso recreativo de una vez por todas”.

Por su parte, Kate Wagner-Goldstein, abogada del Legal Action Center, explicó que menos del 1% del grupo esperado de personas elegibles para borrar sus récord, ha accedido a la ley, pero “esta exitosa petición es un primer paso”.

A propósito de la Ley de Procedimiento Penal, la cual permitió de manera colectiva sellar los antecedentes penales de tres centenares de neoyorquinos, de diferentes nacionalidades, que tenían registros en Manhattan, Andrea Nieves, abogada de New York County Defender Services, valoró que es la primera vez en la Gran Manzana que organizaciones trabajan en conjunto con la Fiscalía, en un proceso de este tipo.

“Lo deseable es que a futuro esto pueda seguir ocurriendo en El Bronx, en Queens y en Brooklyn, en donde son conocidas las estadísticas sobre la criminalización de las minorías latinas y afroamericanas, por casos vinculados con la marihuana”, dijo la abogada.

Una gran traba para los inmigrantes

Nieves alerta que el hecho de que hayan algunas luces a favor de la despenalización por el uso y posesión de marihuana, es muy importante subrayar que para efectos de legalización migratoria la Ley de Procedimiento Penal no “borra por completo ese impacto negativo, si se han tenido cargos por esta razón”.

“Entrar al sistema criminal o tener un récord vinculado con la hierba, sigue siendo un gran problema para quienes deseen tramitar ajustes de estatus migratorio, pues es un asunto que se basa en el criterio de la Administración federal. De igual forma, es importante siempre consultar un abogado de confianza”, concluyó la jurista.

Esta acción colectiva, junto al Fiscal de Manhattan, fue un trabajo en conjunto con The Legal Action Center, Community Service Society, The Legal Aid Society, New York County Defender Services y Neighborhood Defender Service.

El pasado 29 de julio, el gobernador Andrew Cuomo firmó una ley que significó un avance en el camino a la legalización de la hierba. La medida reduce las penas por posesión ilegal de marihuana, por dos onzas o menos, lo que ahora será considerado una infracción menor que se castigará solo con una multa.

Además, se despeja la vía para que aquellos que han sido condenados por poseer pequeñas cantidades de hierba, puedan limpiar su récord criminal.

¿Quienes pueden aplicar?

Todas las personas con solo una o dos condenas por delitos menores de posesión de marihuana.

Si el proceso judicial tiene al menos diez años de antigüedad.

Si no tiene ninguna otra condena del estado de Nueva York o cargos penales pendientes.

Casos por marihuana: