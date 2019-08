Michelle Salas cubre su cuerpo sólo con un periódico en las calles de NY

La hija de Luis Miguel se está poniendo cada vez más candente y atrevida en Instagram

Michelle Salas es una modelo e influencer que ha conquistado el mundo de las redes sociales con su belleza y frescura. Ha encantado a las marcas con su silueta de modelo que no está definida por excesivas curvas, ni por la ausencia de estas. Pero además por su silencio en medio de los escándalos. Los que siempre la persiguen, pero que ella con sutiliza esquiva a como dé lugar.

Hace unas horas, haciendo uso del talento del fotógrafo, la hija de Luis Miguel compartió una fotografía en la que aparece en las calles de Nueva York, pero en la estampa ella sostiene de lleno el famoso The New York Times y mientras baja uno de los tirantes de su camisa o vestido, su clavícula queda al total desnudo, simulando así un pequeño topless, que en realidad no existe.

El verano, por otra parte, ha invadido sus redes sociales. Instagram es una explosión de colores y bikinis que cautivan al ojo de sus seguidores constantemente. Además, de que en éste se encuentra un verdadera catálogo de lo que está de moda y en tendencia.