A Jeffrey Epstein lo ayudaron a suicidarse en celda de NYC, asegura su exescolta y chofer

Igor Zinoviev, expeleador de la UFC, laboró para el financiero por unos seis años

Igor Zinoviev, un exescolta del multimillonario Jeffrey Epstein, está convencido de que a su antiguo jefe lo ayudaron a matarse en una cárcel de Manhattan, Nueva York.

Zinoviev, quien laboró también como chofer del financiero por unos seis años en los tiempos en que había sido acusado en Florida por delitos relacionados con trata sexual de menores similares a los que enfrentaba en Nueva York, dio su opinión sobre el caso en una entrevista con New York Magazine.

Zinoviev fue uno de los que transportó a Epstein a la cárcel de Palm Beach donde cumplió 13 meses de sentencia, en el 2008, tras declararse culpable.

Sin embargo, el expeleador de la UFC no abundó sobre su teoría conspirativa a preguntas de la publicación.

“Alguien lo ayudó a hacer eso”, sostuvo sobre la muerte del inversionista de 66 años, cuyo cuerpo fue hallado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan el pasado sábado.

“Oye, tú sabes que esto se está yendo demasiado profundo” , se limitó a contestar.

En la entrevista, el exoficial de seguridad se retractó de declaraciones que hizo en el 2015 en las que mencionó las alegadas asociaciones impropias de Epstein con menores. Tampoco quiso hablar sobre si ha sido contactado por autoridades federales como el FBI en relación con la investigación por la muerte de Epstein.

“Muchas veces lo traté de detener. Intenté darle mi opinión sobre eso. El no me escuchó Esa es la razón por la que ya no trabajo con él”, expresó en ese entonces.

El sentir de Zinoviev sobre las circunstancias de la muerte del multimillonario se suma a otras dudas que ponen en entredicho la versión oficial al momento.

Incluso, el fiscal general William Barr dijo que hay “serias irregularidades” en el caso.

Entre otras cosas, las autoridades buscan determinar si quienes se supone vigilaran al recluso se durmieron en sus turnos. Dos de estos empleados han sido suspendidos temporalmente. Se supone que Epstein fuera inspeccionado cada 30 minutos.

La directora del centro Shirley Skipper-Scott también fue reemplazada provisionalmente en el cargo por James Petrucci.

A Epstein le habían retirado la vigilancia personalizada luego de que previamente intentara quitarse la vida.