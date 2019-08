Rosie Rivera le dice a su hermano Juan: “Ya no lo tienes que hacer”

El hermano de Rosie protagonizó un fuerte conflicto con Raúl de Molina y El Gordo y la Flaca, en el que hasta el FBI estuvo involucrado

El hermano de Rosie Rivera, Juan, protagonizó una tremenda pelea con los medios de comunicación debido a la forma en la que éstos cubrieron la boda de su sobrina Chiquis. Razón por la cual tanto éste como ella están ahora enemistados con El Gordo y la Flaca, de Univision, de donde Rosie ha sido vetada.

Ante las constantes peleas que éste ha sostenido con algunos medios, Rosie ha hablado con Suelta La Sopa y aseguró que su hermano es un defensor por naturaleza, pero que le ha pedido que ante los problemas que la familia o miembros de la familia puedan protagonizar que éste ya no se meta, ya que suele ser él que queda más “embarrado”.

“Juan ha ido a la guerra por nosotros, y me duele que no hayan ido a la guerra con él; pero también le dije ‘tú eres defensor por naturaleza, pero si nosotros nos metemos en rollos, ya no nos tienes que defender… La gente se mete en problemas y el que sale embarrado, como se dice, es Juan'”, aclaró Rosie. Y añadió que le ha dicho a su hermano: “Ya no”. “Tú tienes tu familia, tu ministerio, tu negocio, y le dije, ‘ya no lo tienes que hacer'”.