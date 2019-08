Caen ladrones de identidades “prolíficos” en Los Ángeles. Tenían autos y casa de lujo

Your CCD Due Diligence Unit arrested 24 year old Suppatra Tansuvit 1000 Block of Wilshire Blvd @LAPDRampart for multiple counts of #IDTHEFT #NoBail If you have been a victim or have information please call Detective James Woods at (818) 374-9420. @LAPDHQ @LAPDHQEnEspanol #LAPD pic.twitter.com/cKKHrx5i28

— Lillian L. Carranza🇺🇸 (@LAPDCARRANZA) August 20, 2019