Rosie Rivera dice que El Gordo y la Flaca es “basura”

El programa "Chisme No Like", responsable por denunciar los hechos de acoso sexual en contra de Enrique Albis, informa que muchos piden la cancelación del programa de Raúl de Molina y Lili Estefan

Foto: Jason Koerner/Getty Images for Billboard

Rosie Rivera hizo uso de cuenta de Instagram para hablar sobre la denuncia de acoso que atraviesa El Gordo y la Flaca, luego de que el programa “Chisme No Like” destapara la denuncia por acoso sexual en contra de Enrique Albis, productor y guionista del show conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

Rosie Rivera le reiteró a su público que para ella “El Gordo y la Flaca es un programa basura”, y aseveró que a ella el programa de Univision no le gusta, pero además destacó el buen trabajo que ha hecho el equipo de “Chisme No Like” al exponer este caso de acoso en particular.

“Doy gracias a Dios por YouTube, por canales de redes sociales que ya no dependemos de cadenas grandes… porque creo que El Gordo y la Flaca y Univision nunca hubieran sacado esta información si lo hubieran sabido. No sé nada sobre el caso, solo lo que escuché en el programa de Eliza… Le doy gracias a esta mujer valiente por sacarlo a la luz, porque se demostró el asco que pasan las mujeres, también hombres… Creo que sin audio muchas habían dicho que la mujer estaba loca”.

En el programa “Chisme No Like” también revelaron que nadie controlaba a Enrique Albis en Univision, según sus fuentes internas.

La declaración de Rosie sobre el caso de acoso sexual y su opinión sobre El Gordo y la Flaca es introducida a partir del minuto 19.