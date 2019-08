Falta más información sobre MetroCard para los neoyorquinos pobres

A pesar de que casi 70,000 de bajos recursos ya tienen la tarjeta subsidiada, 80,000 que pueden aplicar no lo han hecho, mientras neoyorquinos aseguran no saber del programa y políticos piden mayor información

La mexicana Gloria Rodríguez se quitó un peso de encima hace seis meses, cuando comenzó a pagar por su MetroCard solamente la mitad del precio.

La mujer de 37 años, quien es empleada en una casa de familia de Manhattan, a la que va a limpiar cuatro días a la semana, es una de las 67,917 neoyorquinos de bajos ingresos que se ha beneficiado del programa “Tarifas Justas”, que luego de una larga batalla que emprendieron grupos defensores de los usuarios del metro y líderes políticos del Concejo Municipal, fue aprobado el año pasado, con una inversión de $106 millones y la meta final de ayudar a unas 800,000 personas.

“A mí esta MetroCard me cambió la vida. Yo soy una mujer muy pobre que no hago más de $20,000 al año, y aunque todavía me cuesta mucho salir adelante, a veces no me alcanzaba el dinero para transportarme y me tocaba pedir prestado o entrarme sin pagar, y eso al menos ya cambió”, asegura la madre soltera de tres pequeños menores de 10 años, quien vive en Corona, Queens. “Ahora me siento menos angustiada y puedo usar lo poquito que me sobra para gastarlo en mis hijos y en la renta”.

Aunque la Ciudad defiende que la implementación de la primera fase de la iniciativa ha sido exitosa, porque ha logrado enrolar a casi 70,000 usuarios pobres de la Gran Manzana, en un programa que inicialmente no apoyaba el alcalde Bill de Blasio, quien aseguraba que los fondos para subsidiar las MetroCard de los pobres debían salir del Estado y no del municipio, todavía hay muchos neoyorquinos que no conocen la iniciativa. Y del estimado inicial que señalaba que unas 150,000 personas de bajos ingresos podría estar usando ahora su MetroCard a mitad de precio, todavía 80,000 no han aplicado, es decir, más del 53%.

La razón, según el presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal Ydanis Rodríguez es que la Ciudad ha fallado en invertir recursos para informar mejor a los potenciales beneficiarios, por lo que hizo un llamado a la Administración De Blasio para que no deje pasar más los días y lance una campaña completa, a fin que más neoyorquinos de bajos recursos se inscriban al plan de ayuda.

“La aprobación de la iniciativa de tarifas justas fue un gran triunfo que ganamos luego de que lideramos la campaña con el apoyo del presidente del Concejo y la coalición que se armó para ese fin y aunque reconocemos que el programa incluye diferentes fases y que sabiendo que debemos celebrar que ha habido muchas personas enroladas ya, considero que la Ciudad debe hacer más para que todos los neoyorquinos sepan de esta iniciativa creada para hermanos y hermanas de bajos recursos, porque eso ha faltado”, aseguró el concejal.

Rodríguez señaló que a diferencia de otras iniciativas, como el programa de Preescolar para todos, donde la Ciudad se ha metido la mano al bolsillo para hacer publicidad, sobre el plan de MetroCard a mitad de precio para personas pobres, no ha ocurrido lo mismo.

“La Ciudad debe invertir los recursos económicos necesarios para dar a conocer masivamente esta iniciativa porque solamente así podremos garantizar que no haya un solo neoyorquino que califique que no esté enrolado, pues esa es la meta del programa”, dijo el político de origen dominicano, quien insistió que el Alcalde debe jugar un rol más comprometido con este asunto.

“Quiero tener una actitud positiva reconociendo que el plan, que en principio empezó con la oposición completa de la Administración De Blasio, ha tenido logros, pero insisto en que debe buscar maneras más efectivas para acceder a la gente y ser más proactivos y no esperar hasta el otoño o hasta el próximo año para invertir en una campaña masiva que de toda la información que la gente que necesita esas MetroCard con 50% de descuento se merece”, agregó el concejal del Alto Manhattan.

Y es que en las calles y estaciones del metro, la mayoría de usuarios aseguran no tener ni idea de la existencia del programa de subsidios y mucho menos cómo y dónde pueden aplicar quienes califican.

“No he escuchado nada de ese plan, y me parece que sería bueno que nos dieran más información, porque para familias de bajos recursos como nosotros, nos puede ser muy útil, pero si no sabemos nada cómo vamos a poder aplicar”, dijo la madre ecuatoriana María Yunta.

Asimismo, el colombiano John Jairo Erazo, padre de familia, aseguró no tener información de la iniciativa “Tarifas Justas”, que en junio pasado cumplió un año de haber sido aprobado por el Concejo Municipal y la Administración De Blasio.

“Lo que veo es que la MTA para decir que va a subir los precios y hacer las campañas contra los que no pagan el tren si gasta en un montón de avisos, pero para esto que es muy importante para la gente pobre, ahí si no hace nada”, se quejó el colombiano, quien se gana la vida en construcción. “A veces a uno le queda muy duro pagar los $33 dólares de la tarjeta semanal y quisiera poder enrolarme al plan del subsidio, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo, porque apenas me entero que califico”.

En las primeras dos fases del programa, que ya se lanzaron, pueden solicitar los beneficios, aquellos neoyorquinos que reciben cupones como de asistencia en efectivo y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP). Y el plan es que la siguiente fase empiece en este otoño, cubriendo a estudiantes de CUNY, estudiantes veteranos y residentes de NYCHA que cumplan con los requisitos de elegibilidad del programa.

Para ello, la Ciudad cuenta con una tabla de ingresos, en los que se explica que solamente califican aquellas personas que estén por debajo del nivel de pobreza: es decir, personas individuales que ganen anualmente hasta $12,490, para familias de dos miembros, el ingreso no debe superar los $16,910, de tres miembros: $21,330, de cuatro miembros:$25,750, de cinco integrantes: $30,170 y de seis: $34,590. Cabe advertir que las personas indocumentadas pueden aplicar sin problema alguno, pues Fair Fares NYC no hace preguntas sobre estatus migratorio ni registra ninguna información al respecto.

A pesar de las críticas y los testimonios de desconocimiento del programa por parte de potenciales beneficiarios, la Ciudad defiende su proceder y aseguró que adelanta amplios planes de información para que los neoyorquinos que pueden aplicar accedan al subsidio.

“Casi 68,000 neoyorquinos se han inscrito en el programa de tarifas justas, tanto en persona como en línea, a través de nuestra aplicación Access HRA, lo que hace que el proceso sea aún más fácil, al permitir que las personas elegibles se registren en cualquier momento y en cualquier lugar”, aseguró Isaac McGinn, vocero de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad (HRA) “A través de esfuerzos de divulgación sostenidos, estamos llevando este recurso innovador a más neoyorquinos que lo necesitan”.

El funcionario agregó que los esfuerzos de divulgación incluyen llamadas automáticas, llamadas personales y cartas a todos los neoyorquinos elegibles, y advirtió que a partir de enero de 2020 se lanzará un proceso de inscripción masivo a todos los neoyorquinos elegibles que estén en o por debajo de la línea de pobreza federal, que no cuenten con un descuento en el transporte.

Dónde obtener información sobre el programa

Puede ingresar a la páginas Tarifas Justas de la Ciudad, en este link: https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/fair-fares-nyc.page

También puede llamar a la línea 311

Si es elegible, usted recibirá una carta de Fair Fares NYC. O si desea hacerlo online, y es cabeza de hogar, puede entrar a ACCESS HRA nyc.gov/AccessHRA para ver si es elegible. Si usted es elegible, verá un banner amarillo en la parte superior de la

página de inicio de ACCESS HRA. Usted podrá ver el estado de elegibilidad de cada integrante del hogar en la página de Fair Fares NYC ACCESS HRA.

Para ser elegible necesita estar por debajo de la pobreza