Comité recomienda acabar con programas para niños superdotados en escuelas

El Grupo Asesor de Diversidad Escolar propone terminarlos a fin de combatir la segregación escolar en el sistema de enseñanza pública

Luego de meses de intenso análisis sobre las escuelas especializadas y los planes para niños superdotados y talentosos, que evidencian aún más la segregación escolar que hay en la ciudad de Nueva York, pues solo el 25% de los estudiantes seleccionados son negros e hispanos, un comité especial hizo este martes una recomendación extrema: acabar de tajo con esos programas.

Alrededor del 75% de los estudiantes admitidos en esos planes de estudio son blancos o asiáticos, a pesar de que son los negros y latinos quienes integran el 70% de la población escolar total de la Gran Manzana.

Así lo reveló el Grupo Asesor de Diversidad Escolar, creado por la propia Administración De Blasio, que a través de un informe propuso que la Ciudad de Nueva York ponga fin a los programas especiales para niños superdotados y con talentos excepcionales en las escuelas públicas, a fin de combatir la segregación y cree “modelos de enriquecimiento” o escuelas no selectivas.

“En pocas palabras, hay mejores formas de educar a los estudiantes avanzados”, asegura el informe, que de paso recomienda que se suspendan los exámenes de admisión y que la Ciudad proporcione recursos a los distritos locales para crear sus propias alternativas que eviten un “seguimiento académico rígido” que promueva la segregación interna en las escuelas.

El Alcalde y el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) ya habían propuesto acabar con el examen académico como única manera de ingresar a las 8 escuelas élite de la ciudad, donde solo el 10% de los alumnos admitidos son de color, decisión que está en manos de la Legislatura estatal. Pero no se han referido claramente a la posibilidad de terminar con programas para estudiantes dotados con talentos excepcionales, donde se evalúan a los niños de primaria y secundaria con exámenes en clases separadas de sus compañeros, incluso desde que tienen cuatro años.

Alcalde analiza recomendación

Tras conocer las recomendaciones del grupo, el alcalde Bill de Blasio no se refirió específicamente a las sugerencias dadas y dijo que las analizará antes de asumir una determinación.

“Agradezco al Grupo Asesor de Diversidad Escolar por su arduo trabajo para promover la equidad y la excelencia en todo nuestro sistema, y espero revisar sus recomendaciones”, comentó el mandatario local, advirtiendo que la Ciudad sigue comprometida en la mejor educación para todos los estudiantes.

“Todos los niños, independientemente del código postal, tienen derecho a asistir a una escuela donde puedan prosperar. A través de iniciativas como Universal Literacy y AP For All, estamos trabajando incansablemente para construir un sistema más equitativo y garantizar que todos nuestros estudiantes tengan las herramientas que necesitan para tener éxito”, agregó De Blasio.

Leonie Haimson, directora ejecutiva de la organización Class Size Matters, uno de los grupos más críticos contra la segregación que existe en las escuelas, se mostró complacida con las recomendaciones del grupo especial y aseguró que espera que el Alcalde las implemente, al tiempo que trabaje para combatir la sobrepoblación escolar.

“Eliminar los programas para estudiantes superdotados proporcionará más equidad y diversidad a las escuelas de Nueva York, pero a medida que las aulas se vuelven más variadas en cuanto a habilidades y antecedentes, la necesidad de reducir el tamaño de las clases se vuelve aún más urgente, de modo que los maestros puedan llegar a todos los estudiantes, sin importar su nivel de logro”, aseguró.

No todos están de acuerdo

Pero no todos consideran que eliminar de tajo los programas especiales sea la mejor respuesta para favorecer la equidad en las escuelas y el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, se sumó a las voces que se oponen a esa solución.

“La eliminación de la segregación debe ser una prioridad y espero revisar este informe completo. Y aunque apoyo que nos alejemos de depender de una sola prueba de admisión para las escuelas élite, no creo que la solución sea eliminar directamente los programas para estudiantes superdotados y talentosos”, aseguró el líder del Concejo, quien insistió en que los cambios deben hacerse en los procesos de admisión. “Necesitamos renovar las admisiones a los programas para estudiantes superdotados a nivel de distrito para que reflejen la diversidad de los estudiantes de nuestra ciudad. Pero debemos ser reflexivos sobre el proceso y asegurarnos de que todas las partes interesadas puedan opinar”.

Rosa Rodríguez, madre de dos niños de educación primaria que estudian en El Bronx, también se mostró en desacuerdo con que se acaben los programas especiales y dijo que, por el contrario urge que haya más recursos para potenciar las capacidades de los niños con talentos excepcionales y las vocaciones de todos en general.

“Yo por ejemplo creo que uno de mis niños es superdotado, pero en la escuela me dicen que no, porque siento que no lo valoran de verdad a profundidad, pero si hubiera planes de seguimiento y más cursos para identificar esos talentos que todos los niños tienen, pudieran tener un mejor futuro”, dijo la mexicana.

El informe pide también la eliminación de los criterios de admisión “excluyentes”, que incluyen calificaciones, puntajes de exámenes, audiciones, entrevistas, comportamiento, tardanzas y asistencia y pide que se trabaje en maneras para que las escuelas secundarias ideer métodos de admisión que aseguren que “reflejen la demografía racial y socioeconómica de sus distritos”

