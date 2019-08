Insólito: Mel Brown compara a Victoria Beckham con su nueva perra

La famosa cantante ha dejado claro que ella aún no ha perdonado a la ahora diseñadora por dejar a las Spice Girls

Salta a la vista que Melanie Brown todavía no ha perdonado a Victoria Beckham por haberla hecho quedar como una mentirosa al no subirse al escenario con las Spice Girls en al menos uno de los conciertos de su reciente gira a pesar de que, a título personal y sin que nadie se lo pidiera, ella se había encargado de anunciar que sí haría alguna aparición sorpresa en sus espectáculos como guiño a su entregada base de fans.

Ahora la cantante le ha lanzado una dura pulla a su antigua compañera de formación comparándola con su nueva mascota, una adorable perrita llamada Cookie, para afirmar que su animal de compañía le da muchos menos quebraderos de cabeza que la diseñadora cuando viajan juntas y que resulta más barata de mantener.

“Cookie nos acompaña siempre cuando estamos en la carretera. La verdad es que yo no quería un perro, pero un amigo mío me lo regaló por Navidad. Se suponía que iba a ser una mascota para toda la familia, pero me he enamorado por completo y ahora no me separo de ella. Desde luego, es más sencillo lidiar con ella que con Victoria y también sale menos cara“, ha asegurado Melanie en declaraciones realizadas tras su actuación en solitario de este fin de semana en el Gran Teatro de Leeds (Inglaterra).

Aunque lo más probable es que a la aludida no le haga ninguna gracia ese comentario cuando llegue a sus oídos, también es cierto que a estas alturas Victoria debe de estar acostumbrada a las salidas de tono de su ‘amiga’. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, Melanie se presentó en una fiesta de disfraces caracterizada como la esposa de

David Beckham, con uno de esos vestidos mini en color negro que ella utilizaba en su etapa como estrella pop, una peluca que emulaba su famoso corte bob, una careta de cartón y una pancarta en la que se leía ‘No, no voy a salir de gira’ para burlarse de lo que Victoria llevaba semanas repitiendo hasta la saciedad: que no estaba interesada en retomar su faceta musical.