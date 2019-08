Atribuyen a turistas caos vial de bicicletas en el Central Park

Asociaciones de defensa del transporte alternativo aseguran que es clave dar más información a los visitantes, por parte de empresas de renta de bicicletas

El Central Park, uno de los lugares de Nueva York más visitados por turistas en el mundo, es también es el centro de una discusión, que no se detiene al ritmo de muertes, accidentes y caos. ¿La razón? La creciente presencia de ciclistas que no conocen las reglas de transitabilidad, o simplemente no la respetan, causando diariamente incidentes que en un algunos casos pueden ser fatales, como el de Charles Cheeseboro, quien esta semana murió luego de que se estrelló con un peatón de 77 años.

Gonzalo Leal, un mexicano que hace ejercicios al aire libre en el emblemático parque neoyorquino, narra que diariamente es testigo, por lo menos de algún incidente, porque a su criterio “muchos andan como locos, yno se respetan las reglas”.

Leal relata que los ciclistas van a exceso de velocidad, los corredores a veces van a contravía, no se respetan las luces, especialmente los fines de semana donde la cantidad de gente se triplica.

“Solamente este mañana en menos de una hora he visto cómo un ciclista casi se lleva a un corredor, después como un joven que estaba trotando tuvo una discusión porque una bicicleta se le vino encima. Creo que cada vez es más complicado tener un ejercicio relajado aquí, demasiada congestión”, dijo el inmigrante que además trabaja en un restaurante en ese pulmón verde de la ciudad.

Más información a turistas

En un año particularmente trágico para quienes usan bicicletas en la Gran Manzana, pues el número de muertes fatales asciende a 20, voceros de la Asociación de Ciclistas Latinoamericanos en Nueva York, apuntan que el caos creciente en Centra Park, se debe al turismo.

“Nosotros hemos insistido que los pedalistas regulares de la ciudad, respetan en un alto porcentaje las reglas. El problema en ese espacio, es que centenares de turistas que muchas veces ni siquiera manejan el idioma, no siguen las instrucciones”, destaca Claudia Corcico, fundadora de esa organización.

La activista por los derechos de quienes usan el transporte alternativo en la ciudad, considera que ante la inmensa oferta de alquiler de bicicletas en los alrededores del parque, es necesario que esas compañías ofrezcan más información de seguridad a sus clientes.

“Generalmente los ciclistas y corredores profesionales hacen sus entrenamientos muy temprano, para evitar el caos que significa centenares de visitantes que no conocen las reglas, en un lugar que además hay caballos, carruajes, patinetas y otros servicios turísticos”.

Corcico subraya que hace falta mucha más información para los visitantes, porque muchos no entienden la magnitud de la responsabilidad que significa andar en bicicleta en esta ciudad.

En todo el perímetro norte, este y oeste del Central Park, especialmente entre las calles 50 y 59, sin contar con los servicios de CitiBike, se registran aproximadamente 12 compañías de alquiler de bicicletas.

“Nosotros le decimos lo básico, que no corran en exceso, que respeten los pasos peatonales, pero la mayoría de la gente viene emocionada por conocer, por disfrutar de este sitio maravilloso. Aquí en el contrato de renta, están las reglas de la Autoridad de Parques“, comentó un empleado de Bike Rent NYC.

Las autoridades de la Ciudad, en el marco del Plan Visión Cero que pretende disminuir el número de muertes por accidentes de tránsito, reportan que han aumentado la señalización en los puntos en donde se han registrado más accidentes en el interior del parque.

El Departamento de Transporte (DOT) ha hecho énfasis en el mantenimiento de la señalización en los ejes más críticos como las intersecciones de la calle 65, 72 y 79 tanto en el este y el oeste.

Reglas para ciclistas en el Central Park: